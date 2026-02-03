¿La inteligencia artificial puede diseñar un jardín? 8 respuestas que necesitás saber

Internet está absolutamente dominado por la inteligencia artificial, Ahora hay contenidos que prometen crear el jardín de los sueños con IA. ¿Cuánto hay de mentira y de verdad en esto?

El futuro del diseño de jardines probablemente incluirá la inteligencia artificial, pero no como sustituto del diseñador. Créditos: Elks-Smith Garden Design

La inteligencia artificial se metió en el mundo de la jardinería con una amplia gama de aplicaciones en línea que permiten a todos acceder a dejar en manos de la inteligencia artificial el diseño de jardines y la visualización de paisajes soñados para llevarlos a tu casa. Si sos de los que siguen de cerca esta tendencia de diseño de jardines con inteligencia artificial ¿crees que esta tecnología puede responder todas tus inquietudes y “diseñar” el jardín de tus sueños?

Por muy sofisticados que se vuelvan estos programas de inteligencia artificial es difícil creer que puedan reemplazar los beneficios de la interacción humana en proyectos creativos.

Qué considerar si la inteligencia artificial diseña un jardín El diseño de jardines es una práctica de escuchar a la tierra, a la luzy a las vidas que se desarrollan en el espacio donde se quiere hacer ese jardín. Un diseñador humano aporta intuición y un profundo conocimiento hortícola en cada lugar, interpretando sutiles matices ecológicos, arquitectónicos y las necesidades del cliente. La inteligencia artificial aún no puede replicar ese sentido de la oportunidad, la moderación ni el profundo conocimiento necesario para crear un jardín que madure bien y en armonía con la ecología. Los diseñadores no se limitan a colocar plantas; sino más bien le dan al espacio verde un sentido coreográfico, en el que se pretende crear una naturaleza en movimiento y una armonía a largo plazo. También se trata de una experiencia profesional en el desarrollo de la sensibilidad percibida en el espacio verde que está trabajando (en el diseño), al punto de entender pequeños detalles, como por ejemplo cuándo la copa de un árbol debe abrirse o cerrarse. Y todo esto no es algo que no lo puede generar mediante un algoritmo basado en imágenes estáticas La inteligencia artificial no puede recibir la información de los sentimientos que le genera un jardín a un individuo - es decir no puede establecer conexiones profundas con una persona- ni tampoco puede diseñar un jardín que refleje su estilo de vida. Es difícil que la inteligencia artificial pueda tomar elementos diversos que sí utiliza un diseñador como la pendiente de un terreno, el tipo de suelo, la historia de la casa y de la familia donde se hará el nuevo diseño del jardín, la cantidad de luz solar que habrá allí y mucho menos la personalidad del propietario. Los mejores jardines tienen un fuerte sentido de pertenencia, algo imposible de demostrar en los diseños de jardines con IA. Un diseño bien pensado requiere un toque humano por parte de arquitectos y diseñadores que la IA simplemente no puede replicar. Qué le aporta la IA al diseño de un jardín Los expertos coinciden en que el futuro del diseño de jardines probablemente incluirá la inteligencia artificial, pero no como sustituto del diseñador. Pese a estos argumentos aún mucha gente asume que un plan generado por tecnología es todo lo que necesita. La inteligencia artificial puede ayudar a crear diseños de jardines, pero los resultados serán genéricos