Google Gemini prueba una función para importar chats de otros servicios e imágenes en 4K

Google pisa el acelerador en su carrera por el dominio digital con nuevas funciones experimentales. El foco de esta actualización está puesto en Gemini AI, una herramienta que ahora permite traer conversaciones de otros servicios. Esta movida busca que los usuarios dejen otras plataformas sin perder sus datos previos de forma sencilla.

La estrategia de Google para facilitar la migración de usuarios El cambio más relevante que se filtró en las últimas horas tiene que ver con la portabilidad de la información. La compañía prueba una opción llamada "Importar chats de IA" dentro del menú de adjuntos de su plataforma. Esta utilidad permite cargar el historial completo de diálogos desde otros chatbots como ChatGPT, Claude o Microsoft Copilot.

Gemini AI Importar Chats La función para importar chats busca que los usuarios de servicios como ChatGPT se pasen a la inteligencia artificial de la compañía sin perder sus datos. Google Gemini Beta Hasta hace poco, mudarse de un sistema a otro era un problema porque el usuario perdía todo el hilo de sus investigaciones o trabajos previos. Con esta nueva función de Gemini AI, se puede descargar un archivo exportado de la competencia y subirlo directamente al entorno de la empresa. El sistema no solo levanta el texto, sino que mantiene el contexto de la charla y los archivos multimedia que se compartieron antes. Es una táctica clara para que a nadie le dé fiaca probar el nuevo ecosistema.

Mejoras en la inteligencia artificial para diseño e impresión La parte visual de la herramienta también recibe cambios que se las traen. El código interno de la aplicación muestra que ahora se pueden exportar imágenes en resoluciones 2K y 4K. Google colocó etiquetas específicas para estas opciones: "Ideal para compartir" e "Ideal para imprimir". Esto marca un salto de calidad, ya que el contenido generado deja de ser algo solo para redes sociales y pasa a ser un fierro útil para el diseño gráfico profesional.

Por otro lado, aparece una función experimental llamada "Likeness". Esta tecnología de inteligencia artificial está ligada a la detección de caras y voces en videos. Es un mecanismo muy similar al que ya corre en YouTube, donde el software ayuda a encontrar clips que usan la imagen de personas reales sin su permiso. De esta forma, el sistema podría avisar si lo que el usuario está viendo tiene componentes generados de forma artificial o si se trata de un material auténtico.