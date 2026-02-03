Google Gemini prueba una función para importar chats de otros servicios e imágenes en 4K
Google busca captar usuarios de la competencia con funciones para migrar historiales. Conocé las mejoras en Gemini AI y la generación visual de alta calidad.
Google pisa el acelerador en su carrera por el dominio digital con nuevas funciones experimentales. El foco de esta actualización está puesto en Gemini AI, una herramienta que ahora permite traer conversaciones de otros servicios. Esta movida busca que los usuarios dejen otras plataformas sin perder sus datos previos de forma sencilla.
La estrategia de Google para facilitar la migración de usuarios
El cambio más relevante que se filtró en las últimas horas tiene que ver con la portabilidad de la información. La compañía prueba una opción llamada "Importar chats de IA" dentro del menú de adjuntos de su plataforma. Esta utilidad permite cargar el historial completo de diálogos desde otros chatbots como ChatGPT, Claude o Microsoft Copilot.
Te Podría Interesar
Hasta hace poco, mudarse de un sistema a otro era un problema porque el usuario perdía todo el hilo de sus investigaciones o trabajos previos. Con esta nueva función de Gemini AI, se puede descargar un archivo exportado de la competencia y subirlo directamente al entorno de la empresa. El sistema no solo levanta el texto, sino que mantiene el contexto de la charla y los archivos multimedia que se compartieron antes. Es una táctica clara para que a nadie le dé fiaca probar el nuevo ecosistema.
Mejoras en la inteligencia artificial para diseño e impresión
La parte visual de la herramienta también recibe cambios que se las traen. El código interno de la aplicación muestra que ahora se pueden exportar imágenes en resoluciones 2K y 4K. Google colocó etiquetas específicas para estas opciones: "Ideal para compartir" e "Ideal para imprimir". Esto marca un salto de calidad, ya que el contenido generado deja de ser algo solo para redes sociales y pasa a ser un fierro útil para el diseño gráfico profesional.
Por otro lado, aparece una función experimental llamada "Likeness". Esta tecnología de inteligencia artificial está ligada a la detección de caras y voces en videos. Es un mecanismo muy similar al que ya corre en YouTube, donde el software ayuda a encontrar clips que usan la imagen de personas reales sin su permiso. De esta forma, el sistema podría avisar si lo que el usuario está viendo tiene componentes generados de forma artificial o si se trata de un material auténtico.
Funciones ocultas de Gemini y fecha de lanzamiento de la actualización
Ninguna de estas opciones está disponible para el público general por ahora. La empresa las mantiene en una fase de testeo cerrada mientras termina de pulir la parte técnica y legal. Sin embargo, que estas herramientas ya existan en el código indica que la firma busca que su producto sea el más completo del mercado. La meta es ofrecer un espacio donde el usuario resuelva todo sin tener que saltar de una pestaña a otra para trabajar.