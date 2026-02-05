Qué carreras universitarias conviene estudiar hoy en Argentina para conseguir trabajo, según la inteligencia artificial

La inteligencia artificial analiza datos del mercado laboral , proyecciones económicas y demanda de empleo para anticipar qué carreras universitarias tendrán más salida laboral en los próximos años en Argentina. En un contexto de cambios constantes, elegir qué estudiar se volvió una decisión clave.

Según este análisis de la inteligencia artificial, las carreras con más futuro son aquellas que responden a necesidades reales del país, tienen demanda sostenida y no dependen de modas pasajeras. Estas son tres opciones universitarias que se estudian en Argentina y que aparecen bien posicionadas para el futuro .

Para la inteligencia artificial, esta es una de las carreras con mayor salida laboral en Argentina. El país necesita profesionales que desarrollen, mantengan y adapten sistemas tecnológicos en empresas, organismos públicos y servicios.

Según la inteligencia artificial, "la demanda de ingenieros en sistemas seguirá creciendo porque la digitalización atraviesa a todos los sectores de la economía". No se trata solo de programar, sino de resolver problemas, mejorar procesos y acompañar la transformación tecnológica.

La medicina aparece como una de las carreras universitarias más sólidas a largo plazo. El envejecimiento de la población, la necesidad de atención constante y la falta de profesionales en algunas regiones garantizan una demanda sostenida.

La inteligencia artificial señala que "los sistemas de salud seguirán necesitando médicos, ya que el vínculo humano y la toma de decisiones clínicas no pueden ser reemplazados". Es una carrera exigente, pero con salida laboral real y permanente en Argentina.

image Según la inteligencia artificial, los trabajos prácticos y esenciales serán cada vez más valorados. MDZ

3. Psicología

La inteligencia artificial detecta un crecimiento constante en la demanda de profesionales de la salud mental. El aumento del estrés, la ansiedad y los problemas emocionales hace que la psicología tenga cada vez más espacio en el mercado laboral.

Según la inteligencia artificial, "la atención en salud mental será una de las áreas con mayor crecimiento en los próximos años". La carrera se estudia en universidades públicas y privadas de todo el país y ofrece múltiples salidas laborales.

La inteligencia artificial muestra que no todas las carreras universitarias tienen el mismo futuro. Ingeniería en Sistemas, Medicina y Psicología aparecen como opciones con salida laboral concreta en Argentina, porque responden a necesidades reales y sostenidas del mercado de trabajo.