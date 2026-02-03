Netflix revela el crimen real que conmovió a Estados Unidos

Netflix narra el impactante caso de la familia Watts, un crimen real que conmocionó a Estados Unidos y reveló secretos detrás de las apariencias.

American Murder: La familia de al lado (American Murder: The Family Next Door) es un documental disponible en Netflix basado en hechos reales. La historia narra el asesinato de la familia Watts en Colorado, Estados Unidos, en 2018. Es un caso que conmovió al país por la brutalidad y la sorpresa que generó.

El documental fue dirigido por Jenny Popplewell. Utiliza principalmente archivos de redes sociales, grabaciones caseras y material policial, para reconstruir los hechos tal como sucedieron. Esto le da un enfoque muy cercano y realista.

La trama sigue a Chris Watts, el esposo y padre, y cómo ocultó su doble vida mientras cometía los crímenes. El enfoque de la producción no solo es policial, sino también humano. Muestra el dolor de la familia, la comunidad y cómo los investigadores trabajan para descubrir la verdad. Cada detalle está documentado con material real, sin dramatizaciones ficticias.

La duración es de aproximadamente 100 minutos, dividido en capítulos que facilitan seguir la cronología de los hechos. Es ideal para ver de una sola vez en un día, especialmente si te interesa el género de crímenes reales y misterio.