The New Yorker eligió a dos libros argentinos entre los mejores del año: cuáles son

Recientemente, la revista estadounidense The New Yorker lanzó el listado definitivo de los “ Mejores Libros de 2025 ”, entre los cuales distinguió a dos obras argentinas.

“Cada semana, nuestros editores y críticos recomiendan los libros más cautivadores, notables, brillantes, estimulantes y comentados. Ahora, al llegar el final de 2025, hemos seleccionado una docena de lecturas imprescindibles de no ficción y otra docena de ficción y poesía”, reza la introducción que escribieron los críticos literarios de The New Yorker , previo de dar a conocer el listado de las obras seleccionadas.

La selección reconoce libros que generaron impacto en la escena literaria y se destacaron por su originalidad, alcance internacional y capacidad para promover el debate cultural. Además, The New Yorker subrayó la diversidad de géneros representados y el perfil global de los autores incluidos.

El listado de los mejores libros del 2025 está encabezado por A Marriage at Sea, de Sophie Elmhirst, e incluye también Audition, de Katie Kitamura, el ensayo A Truce That Is Not Peace, de Miriam Toews, y la antología poética Bread of Angels, de Patti Smith.

En ese contexto, la presencia argentina confirma el interés sostenido de los editores internacionales por la producción del país, tanto contemporánea como histórica.

Cuáles son los libros argentinos que eligió The New Yorker

La revista estadounidense The New Yorker incluyó dos títulos argentinos en su lista de las mejores obras publicadas en 2025. Se trata de El buen mal, de Samanta Schweblin, y Mafalda, la clásica historieta de Quino.

La crítica de The New Yorker sobre El Buen Mal La crítica de The New Yorker sobre El Buen Mal. The New Yorker

El buen mal, el quinto libro de la escritora argentina Samanta Schweblin, fue señalada por la publicación como una muestra del talento narrativo que caracteriza a la autora. Según la crítica de The New Yorker, “esta colección de relatos explora momentos de peligro, momentos en los que se avecina lo peor y depende de los personajes -que, en su mayoría, llevan vidas aparentemente normales- decidir si lo aceptan o intentan evitarlo activamente”.

“En ‘Una visita del jefe’, que apareció por primera vez en la revista, la protagonista ofrece ayuda y refugio a una anciana con demencia, solo para ser castigada por su amabilidad por un visitante que la paciente con demencia convoca a su apartamento. Sin embargo, es posible que este castigo sea precisamente lo que la protagonista necesita para sacarla de su complacencia depresiva. Schweblin, maestra de lo inquietante, nos mantiene en esta especie de zona gris en constante cambio entre los dos polos de su título”, reza la crítica de The New Yorker sobre El buen mal.

El buen mal de Samanta Schweblin El buen mal de Samanta Schweblin. Cúspide

Por su parte, Mafalda fue seleccionada en su reciente versión traducida al inglés por Frank Wynne. La adaptación permitió que nuevos públicos accedieran al mensaje de la tira creada por Quino, que fue publicada entre 1964 y 1973. “Desde entonces se ha convertido en un referente cultural para los latinoamericanos, con decenas de millones de libros vendidos solo en español”, manifestó el equipo de críticos de The New Yorker.

“Traducida a más de veinticinco idiomas, la tira abordaba temas como la aniquilación nuclear, la ineficiencia del gobierno, la ‘fuga de cerebros’, los golpes militares, las huelgas laborales y las presiones de la inflación, y lo hacía sin ser didáctica, ya que estos temas se veían desde la perspectiva de una niña de seis años precoz e implacablemente curiosa”, agregaron.

La crítica de The New Yorker sobre Mafalda. La crítica de The New Yorker sobre Mafalda. The New Yorker

Asimismo, explicaron que, en junio de 2025, “se publicó el primero de los cinco volúmenes que reproducirán la serie completa de Mafalda en una traducción al inglés, realizada por Frank Wynne, la primera publicación de la tira cómica en Estados Unidos”.

La inclusión de Mafalda en el ranking de The New Yorker reafirma su estatus como parte del patrimonio cultural argentino con alcance global. Según la revista, la historieta conserva su relevancia casi seis décadas después de su aparición original, gracias a la profundidad de sus temas y al lenguaje accesible con el que transmite ideas complejas.

El informe también subraya la fortaleza actual de la literatura argentina, tanto por su capacidad de innovación como por el sostenido interés que despierta en ferias internacionales y editoriales de distintos países. Las obras seleccionadas se destacan por abordar temáticas complejas con recursos narrativos propios y por mantener una conexión activa con el contexto social.