Netflix arranca el año con un thriller que rompió la barrera de los 100 millones de vistas

Netflix apenas lleva unas semanas de calendario y ya puede anotar su primer gran fenómeno propio del año: una película original que cruzó la marca de los 100 millones de visualizaciones. Al inicio, muchos creían que el primer golpe fuerte sería una miniserie que venía empujando con fuerza, pero el mérito terminó quedando en manos de “El botín”.

Esta es un thriller pensado para entretener, con nombres grandes al frente y un rendimiento que sorprendió incluso dentro de la plataforma.

Los números explican el tamaño del salto. En sus primeros 24 días disponible, “El botín” acumuló 104 millones de visualizaciones, una cifra que no suele aparecer con frecuencia en el catálogo de largometrajes originales. No es un récord menor: entrar en ese club implica sostener atención mundial y competir contra lanzamientos de temporadas completas y franquicias conocidas.

De todos modos, el ritmo empezó a moderarse con el paso de las semanas : entre el 2 y el 8 de febrero, el título sumó 7,4 millones adicionales, una señal habitual después del pico de estreno, cuando la conversación online se enfría y el algoritmo reparte foco hacia otras novedades.

Para entender hacia dónde podría ir la curva, la referencia más útil es “De vuelta a la acción”, que el año pasado mostró un despegue parecido. Aquella película registró 121,1 millones de visualizaciones en sus primeros 28 días y cerró el período de 91 días —la métrica que Netflix suele usar como estándar— con 147,2 millones, lo que la ubicó como la séptima película de habla no inglesa más vista en ese ranking.

Si “El botín” siguiera un trayecto similar, el pronóstico la colocaría alrededor de 126,4 millones en 91 días: una cifra que, sin ser el techo máximo del historial, igual la dejaría en una zona de desempeño premium para un estreno de este tipo.

Presupuesto, riesgo y un premio que no se veía

El contexto económico le agrega otra capa a la historia. Se comenta que “El botín” demandó un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares, un monto alto, pero más contenido que otras apuestas recientes del servicio. El contraste aparece con “De vuelta a la acción”, cuya inversión neta rondó los 159 millones, impulsada por su perfil de comedia de acción y por el peso de sus protagonistas, Cameron Diaz y Jamie Foxx. En esa comparación, el thriller dirigido por Joe Carnahan luce como una jugada más eficiente: un costo menor, una recepción masiva y un recorrido que todavía puede estirarse con el boca a boca y el consumo de fin de semana.

Más allá del ranking, el éxito dejó una consecuencia llamativa dentro de la industria. Matt Damon y Ben Affleck habrían negociado una condición poco habitual: un bono adicional sujeto al rendimiento real de la película en la plataforma. No trascendió el monto, pero la novedad es el mecanismo: un esquema de premio por resultados que podría abrir puertas a contratos similares en futuros proyectos. En tiempos donde el streaming discute cómo medir impacto y repartir ganancias, el caso suma un precedente potente.

Con el número de 91 días todavía por delante, “El botín” ya consiguió algo que muchas producciones persiguen sin lograr: instalarse rápido, sostener conversación y transformar una salida fuerte en un caso de estudio. Si el descenso semanal se estabiliza, seguirá sumando con una cola larga de reproducciones. Y aunque no alcance la cima absoluta, el saldo es claro: Netflix encontró temprano su primer gran hit del año, y lo hizo con una película que nació para entretener y terminó marcando agenda.