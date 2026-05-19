La planta con aroma a jazmín que decora la terraza y perfuma el hogar

Para los que tienen un balcón, jardín o terraza y no le prestan atención, es probable que busquen una planta que aporte vida y color sin mayor esfuerzo. La solución ideal combina estética y una fragancia inigualable para el hogar.

La propuesta de los expertos en jardinería es el Osmanthus fragrans, conocido popularmente como olivo dulce, osmanto o jazmín italiano.

Este árbol perenne es originario de Asia oriental y es venerado desde hace siglos en su tierra natal gracias a su elegancia natural y a un potencial aromático capaz de transformar por completo cualquier espacio al aire libre.

Aunque en la tierra puede alcanzar entre 3 y 12 metros de altura, el olivo dulce se adapta perfectamente a las macetas y jardines, donde mantiene un tamaño mucho más controlado. Esto lo convierte en el candidato perfecto para sectores con metros cuadrados limitados.

Al ser una planta de hoja perenne, se mantiene verde y vistosa durante las cuatro estaciones. Además, en la cultura asiática, sus hojas y flores se utilizan habitualmente para aromatizar licores y tés.

Esta especie desarrolla pequeñas flores en tonos blancos, amarillos o anaranjadas que suelen resguardarse bajo las hojas. Sin dudas que lo mejor es el perfume que desprende, una intensa y exquisita combinación que recuerda al jazmín mezclado con notas dulces de durazno.

El olivo dulce es una planta sumamente noble y rústica que no requiere grandes cuidados: debe tener una maceta espaciosa y asegurarse un excelente drenaje. Solo hay que darle agua cuando el sustrato esté seco por completo.

Se trata de una planta que prefiere los rincones muy luminosos. Lo ideal es que reciba sol directo algunas horas al día, pero agradece una media sombra protectora durante los momentos de calor más extremo.