Adiós al césped tradicional: las 3 plantas tapizantes que mantienen el patio verde con mucho menos esfuerzo

El césped natural es el predilecto para llenar el jardín de color y vida. Pero, aunque quede muy bonito, es difícil mantenerlo en buen estado ya que necesita riegos frecuentes, siegas constantes, abonados y una atención permanente para detectar o quitar hierbas malas.

Para los principiantes, el césped natural puede ser un verdadero desafío. Por eso, cada vez más personas están buscando nuevas alternativas que les permita cubrir el patio de color, pero que sean más sostenibles, resistentes y fáciles de cuidar. Entre ellas se encuentran las plantas tapizantes.

Este tipo de plantas son de crecimiento bajo y expansivo ya que cubren el suelo formando una alfombra vegetal y requieren de pocos cuidados.

La más popular es la Ruschia Prostrata porque se adapta muy bien a jardines secos y tiene la capacidad de almacenar agua en sus hojas. Aunque su proceso de enraizamiento puede ser más lento que el de otras especies, e n primavera sorprende con un follaje abundante y pequeñas flores en tonos rosados y magenta .

Otra opción es la Lippia Repens que se adapta mejor a climas mediterráneos. En el mundo de la jardinería es una de las plantas más queridas porque tiene flores blancas con tonos rosados que, además de decorar, atraen a polinizadores. Asimismo, resiste muy bien la sequía y no necesita de siegas constantes.

Lippia La Lippia Repens decora el jardín con sus flores blancas y tonos rosados. Archivo

Por último, se encuentra la Casuarina glauca y tiene un aspecto muy colorido, perfecto para decorar el jardín y dotarlo de una personalidad única. A diferencia de las otras opciones, no crece en forma de alfombra, sino en “bolas” mullidas y densas de un verde grisáceo muy original.