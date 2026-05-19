Ritual del asado: por qué los parrilleros recomiendan tirar cáscaras de cebolla a la parrilla

El ritual del asado está lleno de mitos, técnicas y costumbres heredadas. Dentro de ese universo de secretos, existe un truco casero poco conocido, pero altamente que consiste en arrojar las cáscaras de cebolla directamente al fuego. Una gran técnica.

Aunque este desecho orgánico suele terminar directo en el tacho de la basura, su uso estratégico sobre los carbones puede convertirse en el mejor aliado durante momentos críticos de la cocción.

Cuando las capas externas de este vegetal entran en contacto con el calor, no se queman de inmediato, sino que se consumen lentamente. Al hacerlo, liberan compuestos aromáticos y aceites esenciales que aportan ventajas concretas a la parrilla.

Por un lado, cuando la grasa de la carne gotea y genera fuego directo, estas pieles ayudan a sofocar las pequeñas llamas sin enfriar el ambiente. Además, desprenden un humo suave y mucho menos agresivo que el de otros residuos, ideal para aportar un matiz diferente.

También las cáscaras de cebolla colaboran para que la combustión de las brasas sea más uniforme, manteniendo el calor sin provocar caídas bruscas de temperatura. Mientras que el humo que generan actúa como un escudo casero para espantar mosquitos y otros insectos molestos que suelen rondar cerca del calor.

Para que esta técnica sea exitosa y no altere negativamente el asado, los especialistas recomiendan seguir una serie de pautas básicas. Se deben usar las capas secas y superficiales.

Por otra parte, no se deben tirar al encender el fuego, sino cuando las brasas ya estén maduras, estables y cubiertas de esa característica capa de ceniza gris.