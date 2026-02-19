Echan a seis estatales por abandono de trabajo, certificado falso y una condena penal

El Gobierno de Mendoza confirmó el despido de seis trabajadores estatales por motivos que van desde la acumulación de inasistencias injustificadas, abandono del trabajo, la presentación de un certificado médico trucho. A su vez, entre ellos se encuentra un médico del Hospital General Las Heras que fue condenado a prisión por abuso sexual.

Este jueves se publicaron en el Boletín Oficial una serie de decretos y resoluciones a través de las cuales el Gobierno provincial aplicó las sanciones de cesantía contra seis empleados públicos.

Mediante el decreto Nº 2844, el gobierno aplicó la sanción de cesantía contra Diego Hernán Charbel Paredes Rolan, un agente civil de planta permanente del Ministerio de Seguridad y Justicia. Fue despedido por acumular reiteradas inasistencias injustificadas.

Un caso similar fue el de la agente Carla del Rosario Aranjuez, quien se desempeñaba en la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos y estuvo más de dos meses sin ir a trabajar luego de una licencia anual. También fue cesanteada por abandono de trabajo.

También fue despedido el médico Fabián Berducci Fragapane, quien no se reincorporó a sus funciones en el ámbito del Ministerio de Salud tras una licencia sin goce de haberes.

Desde el 1 de marzo de 2023 y por el término de seis meses, el profesional no se reincorporó a su puesto de trabajo, habiendo sido emplazado a hacerlo el 10 de mayo de 2024. Finalmente, tras un sumario administrativo se aplicó la sanción de cesantía al profesional.

En tanto, mediante la Resolución 306, la Dirección General de Escuelas (DGE) cesanteó al agente Eneas Lionel Hellwig por acumular inasistencias injustificadas entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de agosto de 2024.

Echada por un certificado falso

A través del decreto Nº 2704, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno provincial aplicó sanción de cesantía a la agente Laura Marina Mamani, quien se desempeñaba en la órbita del Ministerio de Salud y Deportes.

A la trabajadora se le había iniciado un sumario administrativo por presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones y la presentación de un certificado médico falso.

La mujer reconoció en esta instancia que el certificado médico que presentó era apócrifo, habiendo sido completado por su esposo.

En este sentido, las autoridades provinciales consideraron que “la transgresión comprende la utilización de un certificado apócrifo elaborado con su conocimiento y consentimiento, lo cual constituye un hecho de absoluta gravedad”. “Las causas de excusación de la sumariada que aluden a un estado emocional y de salud, si bien resultan atendibles, no enervan la gravedad señalada”, señalaron y decidieron aplicar la sanción de cesantía.

Médico condenado por abuso sexual

Mediante el decreto Nº 2884, el Gobierno de Mendoza confirmó el despido del médico Maximiliano Julián Cazorla Villafañe, quien prestaba funciones en el Hospital General Las Heras, del departamento de Tupungato.

Hospital General Las Heras de Tupungato. Hospital General Las Heras de Tupungato.

El profesional había sido declarado culpable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante y condenado en una primera instancia en julio de 2019. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó casi un año después la sentencia a 4 años y seis meses de prisión y la inhabilitación especial para el ejercicio de la medicina.

En este sentido, el Gobierno provincial concluyó con el sumario administrativo que determinó la cesantía del médico que se encuentra cumpliendo la condena.