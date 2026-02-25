El Gobierno consiguió dólares y logró un alto nivel de renovación en pesos

El Ministerio de Economía logró colocar US$150 millones en el mercado local mediante la emisión de un nuevo bono en dólares con vencimiento en octubre de 2027. De esta manera, el Tesoro alcanzó el monto previsto para la primera etapa de la licitación y avanzó en su estrategia de financiamiento en moneda dura.

Además, este jueves se realizará una segunda ronda destinada principalmente a inversores minoristas, con el objetivo de completar una emisión total de hasta US$250 millones. En esa instancia, el instrumento ya tendrá precio definido, lo que aportará mayor previsibilidad sobre el rendimiento efectivo para quienes ingresen en esa etapa.

El bono fue adjudicado con una tasa nominal anual de 5,74% y contempla el pago de intereses en forma mensual desde marzo hasta su vencimiento en octubre del próximo año.

La estructura apunta a ofrecer flujo periódico en dólares, una característica que busca atraer tanto a fondos institucionales como a ahorristas con perfil conservador.

Desde el Palacio de Hacienda adelantaron que este instrumento en dólares será incluido en todas las licitaciones futuras. El plan oficial contempla alcanzar un tope de hasta US$2.000 millones mediante esta vía, recursos que estarían destinados a afrontar compromisos de deuda previstos para julio.

En paralelo a la colocación en moneda extranjera, el Tesoro avanzó con la renovación de vencimientos en pesos. Sobre un total de $7,2 billones que expiraban esta semana, logró refinanciar el 93,32%, lo que permitió reducir significativamente la necesidad de emisión neta.

Según informó la Secretaría de Finanzas, se adjudicaron $6,74 billones tras recibir ofertas por aproximadamente $8 billones, reflejando una demanda superior a la finalmente convalidada. El menú incluyó instrumentos indexados por inflación (CER) y títulos vinculados al tipo de cambio.

Más detalles de los bonos

En detalle, la mayor parte de la colocación correspondió a una letra ajustada por CER con vencimiento en mayo de 2026, que absorbió $3,82 billones. También se adjudicaron Lecer con vencimientos en julio y noviembre de 2026, además de bonos CER con plazos hasta 2027 y 2028. Entre los instrumentos atados al dólar, se colocaron $0,15 billones a junio de 2027, mientras que el tramo con vencimiento en 2028 quedó desierto.

El dato clave para el mercado era el nivel de roll over. Algunos analistas especulaban con que el Tesoro podría optar por una renovación menor para inyectar liquidez y favorecer una baja en las tasas de interés, a diferencia de las colocaciones previas. Finalmente, la tasa de refinanciación cercana al 93% mostró una estrategia más conservadora, priorizando el equilibrio financiero y la contención de la expansión monetaria.