Si fallece un jubilado, Anses paga un subsidio: quiénes pueden cobrarlo y cómo pedirlo

Ante el fallecimiento de un jubilado o pensionado, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) mantiene vigente un subsidio poco conocido que reintegra parte de los gastos funerarios. El beneficio puede solicitarse dentro del año posterior a la muerte y se paga por única vez a quien acredite haber afrontado el costo.

Se trata del Subsidio de Contención Familiar, una ayuda económica destinada a cubrir, de manera parcial, los gastos de sepelio, cremación o inhumación. No es una pensión mensual ni una prestación permanente, sino un pago único.

Además, es compatible con la pensión por fallecimiento: ambos trámites pueden iniciarse en simultáneo sin que uno excluya al otro.

El subsidio funciona como un reintegro directo a la persona que pagó el servicio funerario. Para acceder, es obligatorio presentar la factura a nombre del solicitante.

Anses entrega un subsidio especial ante el fallecimiento de un jubilado. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Anses establece un orden de prioridad para el cobro:

La persona que abonó el sepelio, con factura a su nombre.

Viudos, convivientes previsionales o hijos con derecho a pensión.

Herederos, en caso de no existir familiares con derecho previsional ni comprobante presentado.

El pedido debe realizarse dentro de los 12 meses posteriores al fallecimiento. Vencido ese plazo, el beneficio no se liquida.

Cuánto paga ANSES por el subsidio en 2026

Para 2026, Anses fijó el monto del Subsidio de Contención Familiar en $15.000, que se abona por única vez.

Si bien no cubre la totalidad de un servicio funerario, representa un reintegro parcial que se deposita en la cuenta bancaria informada por el solicitante.

Qué documentación se necesita para pedir el subsidio

En líneas generales, ANSES exige:

Documentación básica

DNI del solicitante

Acta de defunción

Factura del servicio funerario a nombre de quien realiza el trámite

Constancia de CBU (si se gestiona online)

Según el caso

Familiares con derecho a pensión: resolución de otorgamiento.

Herederos sin derecho previsional: formularios PS.6.254, PS.6.258, PS.6.259, PS.6.286 o PS.6.296.

Mutuales, cooperativas o aseguradoras: constancia que acredite cobertura.

Cómo tramitar el subsidio en Anses

El trámite es gratuito y puede realizarse de dos maneras:

Online (Atención Virtual)

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar “Atención Virtual”.

Elegir “Solicitud de Subsidio de Contención Familiar”.

Adjuntar la documentación y enviar la solicitud.

Presencial