Si fallece un jubilado, Anses paga un subsidio: quiénes pueden cobrarlo y cómo pedirlo
El beneficio es un pago único que puede solicitarse dentro del año posterior al fallecimiento de un jubilado de Anses. Qué requisitos exige el trámite.
Ante el fallecimiento de un jubilado o pensionado, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene vigente un subsidio poco conocido que reintegra parte de los gastos funerarios. El beneficio puede solicitarse dentro del año posterior a la muerte y se paga por única vez a quien acredite haber afrontado el costo.
Se trata del Subsidio de Contención Familiar, una ayuda económica destinada a cubrir, de manera parcial, los gastos de sepelio, cremación o inhumación. No es una pensión mensual ni una prestación permanente, sino un pago único.
Además, es compatible con la pensión por fallecimiento: ambos trámites pueden iniciarse en simultáneo sin que uno excluya al otro.
Qué es el Subsidio de Contención Familiar de Anses
El subsidio funciona como un reintegro directo a la persona que pagó el servicio funerario. Para acceder, es obligatorio presentar la factura a nombre del solicitante.
Anses establece un orden de prioridad para el cobro:
- La persona que abonó el sepelio, con factura a su nombre.
- Viudos, convivientes previsionales o hijos con derecho a pensión.
- Herederos, en caso de no existir familiares con derecho previsional ni comprobante presentado.
El pedido debe realizarse dentro de los 12 meses posteriores al fallecimiento. Vencido ese plazo, el beneficio no se liquida.
Cuánto paga ANSES por el subsidio en 2026
Para 2026, Anses fijó el monto del Subsidio de Contención Familiar en $15.000, que se abona por única vez.
Si bien no cubre la totalidad de un servicio funerario, representa un reintegro parcial que se deposita en la cuenta bancaria informada por el solicitante.
Qué documentación se necesita para pedir el subsidio
En líneas generales, ANSES exige:
Documentación básica
- DNI del solicitante
- Acta de defunción
- Factura del servicio funerario a nombre de quien realiza el trámite
- Constancia de CBU (si se gestiona online)
Según el caso
- Familiares con derecho a pensión: resolución de otorgamiento.
- Herederos sin derecho previsional: formularios PS.6.254, PS.6.258, PS.6.259, PS.6.286 o PS.6.296.
- Mutuales, cooperativas o aseguradoras: constancia que acredite cobertura.
Cómo tramitar el subsidio en Anses
El trámite es gratuito y puede realizarse de dos maneras:
Online (Atención Virtual)
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar “Atención Virtual”.
- Elegir “Solicitud de Subsidio de Contención Familiar”.
- Adjuntar la documentación y enviar la solicitud.
Presencial
- Solicitar turno en la web oficial.
- Presentarse en la oficina con DNI y documentación original.
- Firmar y completar los formularios correspondientes.