Relevamiento e Inteligencia artificial: así se confirmó que Alfredo Cornejo tiene trolls que adulan la gestión

En 2019, el tuit de un bot arengando a votar a Mauricio Macri abrió la puerta de las granjas de trolls y bots al servicio de las campañas políticas. Ahora, un informe de Ruido y Connectas revela que en Mendoza perfiles sospechosos de ser falsos adulan la gestión de Alfredo Cornejo .

“Qué importante tener dirigentes que gobiernen con convicción y transparencia”, “Siempre firme con hechos más que palabras”, “Lo que viene será mejor si seguimos en este camino de responsabilidad y progreso”, “Vamos gobernador”, “Excelente equipo”, son algunos de los comentarios de trolls apoyando la gestión de Alfredo Cornejo . Uno tras otro se disparan en algunas publicaciones, sobre todo antes de las elecciones o referidos a temas sensibles como educación.

La función de los comentarios positivos es doble: equilibrar la balanza a favor del gobernador ante comentarios negativos e intentar moldear la opinión de los internautas, mostrando una gestión provincial que tiene el visto bueno de los supuestos ciudadanos.

El tema es que no se trata de personas reales escribiendo genuinamente en sus cuentas de redes sociales. Al contrario, un informe de especialistas indica que son trolls al servicio de la gestión provincial.

Según el relevamiento y estudio nacional, Mendoza, Córdoba y Salta, son las provincias con niveles más altos de sospecha de creación de perfiles falsos. Una práctica que puede distorsionar la democracia.

Datos nacionales

Un primer relevamiento incluyó las cuentas personales de los 24 gobernadores. En 23 se detectaron en Instagram perfiles sospechosos de ser falsos, creados para hablar a favor de esos mandatarios. Lo mismo sucedió en 15 de las 24 cuentas en el caso de X (ex Twitter).

El estudio identificó que las cuentas relevadas en 3 provincias (Córdoba, Mendoza y Salta) tienen un nivel alto de sospecha tanto en sus perfiles como en su actividad. En otras 5 el nivel sospechoso es “medio” (La Rioja, Buenos Aires, CABA, San Juan y Santa Fe) y en 1 el nivel es “bajo” (Chubut). Del resto, hay 9 provincias (Entre Ríos, Tucumán, Neuquén, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Río Negro, San Luis y Tierra del Fuego) donde la cantidad de información recolectada es insuficiente como para hacer una interpretación concluyente.

Relevamiento y Pedido de Información

El primer relevamiento estuvo a cargo de colaboradores de Ruido y Connectas. A groso modo se pudo identificar comportamiento sospechoso de las mismas cuentas en posteos de Alfredo Cornejo, muchos emojis de aplausos, una parte de las cuentas dejó de tener actividad después del 29 de octubre (las elecciones fueron el 27 de octubre) y fotos de perfil similares (caricaturas, flores o rostros pixelados)

La gran mayoría de las cuentas falsas está en X y en Instagram la tarea fue más compleja porque los perfiles son privados o no tienen publicaciones.

En cuanto a la vinculación del Gobierno de Mendoza con las empresas dedicadas a trabajar con granjas de trolls no hay confirmación oficial porque sí contestaron el Pedido de Información pero de forma escueta y parcial.

"En respuesta a su pedido, a través del Tickets N° 6225490; Se adjunta link de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza, en la cual podrá visualizar todo lo inherente a Gastos en Publicidad y Propaganda hasta el segundo cuatrimestre de 2025; en cumplimiento a lo establecido en la Ley 9033, artículo 84 modificatorio del artículo 82 de la Ley 8701. https://www.hcdmza.gob.ar/site/informacion-publica/informacion-economica/publicidad-y-propaganda Con respecto al manejo de redes sociales la misma está bajo la órbita del equipo de la Subsecretaria de Comunicación, Prensa Y Protocolo del Gobierno de Mendoza.- Atentamente.- "

Datos que aportó la Inteligencia Artificial

En una primera instancia, colaboradores de Ruido y Connectas de todo el país, hicieron un exhaustivo relevamiento de las cuentas personales de los gobernadores y el Jefe de Gobierno porteño para detectar posibles perfiles sospechosos. Después ese largo listado de cuentas fue entregado al equipo del Centro de Investigaciones y Estudios en Cultura y Sociedad (Ciecs) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (FCS-UNC).

Tras elaborar una metodología de trabajo y muestreo, el Ciecs seleccionó 107 cuentas para analizar. El equipo descargó los contenidos de esas cuentas -desde el 1 de enero al 13 de octubre de 2025- con software especializado en grandes volúmenes de datos (Zeeschuimer) para realizar un análisis cualitativo y cuantitativo automatizado de los perfiles, en pocas palabras, usaron Inteligencia Artificial.

Los resultados generales fueron tajantes:

pocos bots

creación manual de usuarios

usuarios con identidades falsas

Que dice el informe de los seguidores de Alfredo Cornejo

El informe técnico se elaboró tras seguir algunos pasos. Primero se descargó toda la información en el programa Zeeschuimer, después se procesaron los datos y se elaboraron los gráficos, Luego, se hizo un análisis cuantitativo automatizado con Python y la librería Pandas, Matplotlib y el entorno Jupyter para obtener otros datos.

Tras estos procesos pudieron ver que cuentas tenían un mínimo de actividad en las redes, los horarios de los posteos y las palabras que más usaban. Los miembros del equipo pudieron identificar los siguientes patrones sospechosos de comportamiento de las cuentas

alta frecuencia de tuits acumulados en cada franja horaria

el mismo contenido repetido múltiples veces

respuestas automáticas o fuera de contexto.

actividad 24/7 sin pausas naturales, como los horarios de sueño.

actividad sólo en horas de alto impacto para publicar: de 1 a 7 peores horas, de 14 a 21

las mejores (lo mejor es a las 21), entre las 8 y 12 hay poca actividad.

“En Mendoza se presentaron 40 cuentas, no se descartó ninguna y se tomaron 13 para el estudio”, detallaron desde el Ciecs.

En Mendoza, pudieron confirmar que hay un alto nivel de presencia de perfiles sospechosos en base al análisis de los perfiles y el comportamiento de las cuentas.

Los detalles:

Cuentas creadas al mismo tiempo

Cuentas de creación reciente

Ubicación similar

Foto de perfil genérica o inexistente

Fotos editadas o generadas por IA

Nombre de usuario con secuencia de números

Biografía inexistente o genérica

Pocos seguidos y seguidores

Cuentas posteando los mismos o similares contenidos

Predominan palabras que hacen referencia a funcionarios provinciales y municipales y a referentes del oficialismo provincial.

mendoza palabras mas usadas trolls Las palabras más usadas por los trolls que adulan la gestión de Alfredo Cornejo. Informe Ruido Connectas

“De estos, resalta el gobernador Alfredo Cornejo, el intendente de Las Heras Francisco Lo Presti (@lopresti_lh), el intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli (@diegocostarelli), la vicegobernadora Hebe Casado (@hebesil) y el ministro de gobierno Natalio Mema (@nataliomema). Además, se observan figuras de la oposición provincial como la senadora nacional por el PJ Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) y el diputado provincial por La Unión Mendocina Jorge Difonso (@jorgedifonso)”, dice el informe.

“No hay alusiones a la política nacional. Luego, se ve con notoriedad la palabra Mendoza. También, se visualizan palabras que aluden a la gestión provincial: Obra, Gestión, Trabajo, Minería, entre otras. Resalta la palabra @septimo_dia, un programa de medio de comunicación local. También aparecen palabras positivas como excelente, hacer, hacen, gracias, puede, ser, futuro, vida, siempre, justicia, salud, vamo”. agrega.

Qué es un bot y que es un troll

Un bot en redes sociales es un programa automatizado que se comporta de forma parcial o totalmente autónoma. Algunos trabajan de forma benévola aportando a diario el estado del tránsito o el pronóstico. Y otros son maliciosos y trabajan para aumentar de forma artificial la popularidad de una persona, influir en elecciones, manipular los mercados financieros, amplificar las estafas y difundir spam.

En cambio, detrás de la cuenta de un troll hay una persona actuando bajo una identidad falsa (no tiene su verdadero nombre o foto de perfil). En sus inicios provocaban, ofendian y empobrecían la conversación. Sin embargo, después de algunas medidas de X que sancionan comportamientos agresivos, muchos trolls confunden el debate y manifiestan posturas a favor de un político, actividad o decisión.