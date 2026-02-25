El comercio electrónico se expande en facturación, ventas y usuarios, a pesar de la crisis del consumo

En un mercado donde el consumo registró números malos en general, el comercio electrónico volvió a destacarse y consolidarse como uno de los principales motores de crecimiento para las marcas en el país. Así lo reflejan la 11° edición del informe NubeCommerce 2025/2026, elaborado por Tiendanube , que releva el desempeño de más de 65.000 tiendas que venden online en el país y los datos de la cámara empresarial del sector ( CACE ).

Según datos de Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) ya el 18% de las ventas del sector retail en la Argentina ocurren online, mucho más que el promedio de la región que escasamente supera el 10%.

En este contexto, según CACE, la facturación del comercio electrónico en 2025 superó los $35,3 billones, es decir, un crecimiento del 60%, que -descontada la inflación del 31%- deja un crecimiento del 30% aproximadamente.

Sin embargo, lo más relevante es el crecimiento de las ventas por unidad. Con 645 millones de unidades vendidas, el aumento real muestra un 28% de mejora, con un ticket promedio que creció un 55% nominal.

Dentro del ecosistema de TiendaNube -que puede medir punta a punta la evolución de ventas, precios y facturación por segmento y rubro- marca que la facturaron en 2025 creció un 73% en facturación respecto de 2024, aunque si se analizan sólo las empresas que operaron en ambos años dentro de la plataforma, el crecimiento neto llegó el 40,2%, casi 9 puntos por encima de la inflación medida por Indec.

comercio electrónico

Récord en órdenes de compra

La mejora en el uso del e-commerce se muestra más contundentemente en la evolución de las órdenes de compra, ya que no tiene en cuenta a la inflación, sino al comportamiento del consumidor, que en el caso de la Argentina se vuelca a la compra por esta vía aún en tiempos de desaceleración del consumo.

El informe muestra un récord de casi 22 millones de órdenes de compra, lo que implica un crecimiento del 30% interanual, con la comercialización de más de 105,6 millones de productos (+57%). El ticket promedio se ubicó en $90.396, en línea con la inflación, aunque impulsado por una mayor cantidad de unidades por carrito, lo que sugiere un menor valor promedio por producto.

“El 2025 volvió a poner a prueba al comercio electrónico argentino y, una vez más, el sector respondió con resiliencia y dinamismo”, señaló Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina. El ejecutivo destacó que, pese a la caída del consumo y la irrupción de marketplaces internacionales, el ecosistema profundizó su profesionalización, con foco en entregas más rápidas, mejor postventa e implementación de inteligencia artificial.

El informe identifica tres grandes segmentos que concentraron el mayor volumen dentro de la plataforma. Se trata de Belleza y bienestar con una facturación en alza del 99,6% interanual y crecimiento del 44,6% en transacciones, con un promedio de 3,8 productos por orden; Hogar y deco que casi duplicó su facturación (+96,6%) hasta alcanzar $273.357 millones, con un incremento del 50,7% en operaciones y un promedio de 4,3 productos por compra; y Moda y accesorios con ventas por $850.047 millones, con un alza del 53,1% interanual.

En el caso de marcas que operaron ambos años, el crecimiento fue del 31,5%, en línea con la inflación. Las transacciones crecieron 17% y promediaron 3,1 productos por orden. El sector debió adaptarse al auge del comercio cross-border, reorientando su estrategia hacia experiencia y diferenciación.

La tarjeta de crédito continuó como el medio más utilizado (48,8% de las transacciones), aunque perdió más de seis puntos porcentuales frente a 2024. En contrapartida, las transferencias bancarias crecieron hasta representar el 24,5%, con una de cada cuatro ventas concretadas bajo esta modalidad. Le siguieron las billeteras virtuales (9,5%), tarjeta de débito (4,7%) y efectivo (2,8%).

En logística, el envío gratis se consolidó como herramienta clave de conversión: fue adoptado por el 81,2% de las grandes marcas y el 70,7% de los emprendedores. Su participación en órdenes totales pasó del 34,2% a comienzos de 2024 al 41,4% al cierre de 2025.

En cuanto a dispositivos, el 79,5% de las compras se realizó desde móviles, mientras que el desktop concentró el 20,5%.

El impacto de la Inteligencia artificial

El informe también subraya la consolidación de la inteligencia artificial (IA) como infraestructura central del e-commerce. Según una encuesta a vendedores de la plataforma, el 56,3% de los emprendedores y el 44,8% de las grandes marcas utilizan IA para generar contenido, y uno de cada dos la aplica en la gestión de catálogos.

De cara a 2026, el 55,2% de las grandes marcas planea invertir en atención al cliente con IA y el 47,2% en análisis de datos. Además, el 38,5% considera que las compras conducidas por agentes inteligentes serán determinantes.

“La inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que las personas descubren productos y concretan compras. Hoy estamos en la era del comercio agéntico”, afirmó Radavero, quien destacó la alianza estratégica entre Tiendanube y Meta para habilitar ventas automatizadas vía WhatsApp.

Entre las herramientas que ganarán protagonismo en 2026 figuran estrategias de recompra y fidelización (50,1%), chatbots (40,8%), reseñas (40,3%), recomendaciones inteligentes (39,8%) y checkout acelerado (38,3%). También comienzan a ganar terreno el probador virtual y el live shopping.