El dato que muestra el fuerte crecimiento del comercio eléctrónico en Argentina

El comercio electrónico continúa consolidándose como una de las principales palancas de crecimiento para las marcas de Argentina y la región. En este contexto, Tiendanube Evolución, la plataforma especializada en ecommerce para Latinoamérica, presentó la onceava edición del informe NubeCommerce 2025/2026, que releva los resultados de más de 65 mil marcas que venden a través de la plataforma en todo el país y analiza las proyecciones del sector.

Según el reporte, las tiendas nube facturaron en 2025 casi 2 billones de pesos ($1.984.175.318.130), lo que representa un incremento del 73% respecto del año anterior.

Al observar el crecimiento neto —considerando únicamente las marcas que operaron tanto en 2024 como en 2025— se registra un aumento del 40,2%, también superior a la inflación anual del 31,5% reportada por el Indec.

La demanda acompañó este desempeño: las órdenes de compra alcanzaron un récord de casi 22 millones de transacciones, un 30 % más que en 2024, y se vendieron más de 105,6 millones de productos, lo que implica un crecimiento del 57 %. Este aumento estuvo impulsado por una mayor profundidad del carrito, con órdenes que agrupan más ítems por compra.

En ese escenario, el ticket promedio ascendió a $90.396, en línea con la inflación, aunque explicado principalmente por la mayor cantidad de unidades por orden, lo que sugiere un menor valor promedio por producto.

Para Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina, los resultados muestran la capacidad de adaptación del sector incluso en un contexto desafiante.

“El 2025 volvió a poner a prueba al comercio electrónico argentino y, una vez más, el sector respondió con resiliencia, dinamismo y mostró su capacidad de adaptación. Con un cierre de año atravesado por una caída en el consumo y la irrupción de grandes marketplaces internacionales, el ecommerce no solo demostró que puede crecer incluso en contextos de mayor cautela, sino que profundizó su proceso de profesionalización. Atributos como la rapidez en las entregas, una experiencia postventa cercana y confiable, y la implementación de IA para automatizar procesos fueron factores clave para impulsar el crecimiento del ecosistema aún en escenarios desafiantes”, señaló.

El análisis por verticales evidencia comportamientos heterogéneos, aunque en todos los casos con saldo positivo. Belleza y bienestar fue uno de los segmentos de mejor desempeño, con un incremento del 99,6 % en facturación y un 44,6 % en transacciones, y un promedio de 3,8 productos por orden.

Hogar y deco también mostró una expansión destacada: casi duplicó su facturación con un crecimiento del 96,6 % ($273.357 millones) y aumentó sus transacciones un 50,7 %, con 4,3 productos por compra. Moda y accesorios, una de las verticales históricamente más fuertes, registró un crecimiento del 53,1 % en facturación, alcanzando $850.047 millones. Entre las marcas que operaron en ambos años, el alza fue del 31,5 %, en línea con la inflación.

Las transacciones crecieron un 17 %, con 8,9 millones de operaciones y un promedio de 3,1 productos por orden. El informe destaca que esta categoría enfrentó en 2025 una fuerte competencia del comercio crossborder, lo que obligó a las marcas locales a dejar de competir solo en precio para enfocarse más en experiencia, propósito y agilidad.

Los pilares operativos también reflejan cambios en los hábitos de consumo. En medios de pago, la tarjeta de crédito se mantuvo como el método más elegido por los argentinos, con el 48,8 % de las transacciones, aunque perdió más de seis puntos porcentuales frente al año anterior.

Las transferencias bancarias ganaron protagonismo al pasar del 17,9 % al 24,5 %, lo que implica que una de cada cuatro ventas se concretó por este medio. Más atrás quedaron los pagos con dinero en cuenta en billeteras virtuales (9,5 %), la tarjeta de débito (4,7 %) y el efectivo (2,8 %).

En logística, el envío gratis se afianza como una de las estrategias más efectivas para impulsar ventas. Lejos de retroceder ante la suba de los costos de distribución, en 2025 fue utilizado por el 81,2 % de las grandes marcas y por el 70,7 % de los emprendedores.

La proporción de órdenes con envío gratuito pasó del 34,2 % a inicios de 2024 al 41,4 % al cierre de 2025, un incremento de más de siete puntos porcentuales que confirma que las marcas continúan priorizando esta herramienta para mejorar la conversión.

En cuanto a los dispositivos usados para comprar online, los teléfonos móviles concentraron el 79,5 % de las transacciones, mientras que las computadoras de escritorio representaron el 20,5 %, manteniendo un espacio relevante.