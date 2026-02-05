El comercio electrónico creció un 30% en 2025 y volvió a destacar en un contexto de caída de ventas
Según CACE, el comercio electrónico crece tanto en facturación como en unidades vendidas.
Aunque el consumo en la economía argentina no remonta, el comercio electrónico vive un momento de plena expansión. En 2025 la actividad registró una facturación total de $35,3 billones, lo que implica un crecimiento nominal del 60% respecto de 2024, según los datos preliminares del Estudio Anual de Comercio Electrónico 2025 difundidos por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y realizado en conjunto con Kantar. Esta mejora redunda en un crecimiento neto de 29 puntos por encima de la inflación interanual, que fue cercana al 31%.
De acuerdo con el relevamiento realizo entre los socios de la cámara, la facturación del canal online alcanzó los $35.326.983 millones durante el año, con un aumento interanual superior al 28% en la cantidad de unidades comercializadas, que totalizaron 645 millones en 2025. Las órdenes de compra crecieron un 3% en comparación con 2024, mientras que el ticket promedio se incrementó un 55% y se ubicó en $143.128.
Te Podría Interesar
Turismo y alimentos a la vanguardia
En términos de facturación, la categoría con mayor volumen de ventas fue Pasajes y turismo, seguida por Alimentos, bebidas y artículos de limpieza, y por Equipos de audio, imagen, consolas de TI y telefonía. Completaron los primeros lugares Artículos para el hogar y Electrodomésticos de línea blanca y marrón. También integraron el ranking Deportes, Cosmética y perfumería, Infantiles, Accesorios para motos, autos y otros vehículos, y Materiales y herramientas de construcción.
Al considerar la cantidad de unidades vendidas, Alimentos y bebidas se ubicaron en el primer lugar, seguidos por Herramientas y construcción, Hogar, muebles y jardín, y Electrodomésticos y aires acondicionados. A continuación se posicionaron los rubros Infantiles, Accesorios para vehículos, Artículos de oficina e industria, Indumentaria deportiva, Artículos de limpieza y Productos de belleza.
En cuanto al desempeño por categorías, varios rubros presentaron aumentos en facturación por encima del promedio general del 60%. El segmento de productos Infantiles registró una suba del 209%, Materiales y herramientas de construcción aumentó 117%, Pasajes y turismo 68%, Deportes 71%, Electrodomésticos de línea blanca y marrón 70%, y Alimentos, bebidas y artículos de limpieza 64%.
El rubro indumentaria, en tanto, desapareció de los principales puestos acompañando la crisis de la industria textil en el país. Según los voceros de CACE, la caída no sólo se explica por la aparición de las plataformas Temu y Shein al mercado, aunque la incidencia de las importaciones es claramente uno de los factores.
“El crecimiento del 60% en la facturación del comercio electrónico en Argentina da cuenta de la relevancia que el canal online ha alcanzado dentro del ecosistema comercial. Al mismo tiempo, es importante analizar estos resultados en el contexto económico actual, donde factores como la inflación, la recomposición de precios y la mayor racionalidad del consumo influyen de manera significativa tanto en el ticket promedio como en el volumen de unidades comercializadas. En este escenario, se observa un consumidor más informado, comparador y selectivo, que prioriza conveniencia y personalización y que obliga a las empresas a elevar sus estándares de servicio, eficiencia operativa y propuesta de valor”, explicó Andrés Zaied, Presidente de CACE y Gerente de Canales Digitales de On City.