Estados Unidos vs China: el factor clave que define quién domina la guerra aérea moderna

Si miramos las noticias recientes, los titulares alarman con que China está por fabricar 1.300 cazas furtivos J-20 para 2030 . A simple vista, la propaganda vende el fin de la hegemonía aérea de Estados Unidos . Los aviones chinos se ven casi idénticos a los estadounidenses; con las mismas líneas angulares, el mismo color gris oscuro y prometen ser invisibles al radar.

Pero la realidad es que la guerra moderna no es un concurso de maquetas ni de quién tiene más chatarra en la pista. Todo ocurre dentro de los microchips y en la mente del piloto. Es aquí donde se cae la mentira china porque tienen la carcasa, pero no tienen el cerebro.

Para entender por qué el dominio estadounidense sigue vigente y por qué China es un gigante de pies de barro, debemos entender tres conceptos que Pekín no copia ni roba con éxito. Estos son la fusión de sensores, los semiconductores avanzados y la experiencia real de batalla.

Para entender esto, imaginemos al piloto de combate de hace 40 años. Tenía una pantalla para el radar, otra para el mapa, una radio para escuchar órdenes y tenía que mirar por la ventana para ver si alguien le disparaba. Su cerebro tenía que hacer el trabajo de unir esos datos, interpretarlos y decidir. En medio del estrés del combate, el piloto humano es lento y comete errores.

Aquí entra la fusión de sensores. En el F-35 estadounidense está cubierto de cámaras, antenas y sensores. Esos son sus "ojos y oídos", pero la magia no es tener ojos, sino tener un cerebro que procese lo que ven. La "fusión" significa que una computadora central toma todos los datos del radar, la cámara infrarroja, la señal de un satélite, la información de otro avión amigo y crea una imagen única y simple para el piloto.

En la realidad china, sin fusión, la aeronave arroja datos sueltos, tales como "hay una señal de calor a 30 km", "hay un eco de radar al norte". El piloto tiene que adivinar si es el mismo avión o dos distintos, es decir, esta es tecnología vieja con pantalla nueva.

Entre tanto, en la realidad norteamericana con fusión, el avión no ofrece datos crudos. La aeronave pone un cuadro rojo al enemigo en el visor del casco del piloto y le dice: "Es un caza enemigo, ya lo tengo en la mira, dispara".

Estados Unidos logró que el avión "piense". China no puede hacer que sus sensores hablen el mismo idioma entre sí porque el software es robado y mal integrado.

El corazón digital: GPUs e Inteligencia Artificial

Para que esa "fusión de sensores" funcione en milisegundos, se necesita una potencia de cálculo brutal. Aquí es donde entran las GPUs o unidades de procesamiento gráfico.

La gente conoce las GPUs porque son las que hacen que los videojuegos se vean realistas o las que se usan para la inteligencia artificial (IA). En un avión de combate, la GPU es la que procesa las imágenes de las cámaras y decide qué es una amenaza y qué es un pájaro.

La brecha tecnológica la tiene Estados Unidos como el hogar de NVIDIA, Intel y AMD. Estas diseñan los chips más avanzados del mundo, capaces de realizar billones de cálculos por segundo sin sobrecalentarse. Además, Washington prohibió la exportación de estos semiconductores de vanguardia a China.

China puede fabricar el metal y la fibra de carbono del avión, pero no tiene el silicio. Sus procesadores son copias baratas, de generaciones antiguas, más lentos y se calientan. En un combate aéreo, donde quien dispara primero gana, tener un procesador chino que tarda medio segundo más en "pensar" es una sentencia de muerte.

La teoría del "envoltorio de chicle"

Aquí llegamos al punto crítico sobre los números. China dice que va a fabricar 1.300 aviones J-20. Puede ensamblar el fuselaje, ponerle alas y pintarlo.

Pero un avión de quinta generación es 90% software y 10% hardware. Fabricar el fuselaje de un avión es como fabricar el envoltorio de un chicle. Se puede tener una fábrica que imprima millones de papeles brillantes que se vean perfectos y digan "sabor a menta". Pero si al abrirlo no hay chicle adentro o el chicle es viejo y duro, el envoltorio es basura.

Los J-20 chinos son solo esos envoltorios vacíos. Pero por dentro carecen de la "goma de mascar", en este ejemplo sería la integración perfecta de software e IA que Estados Unidos perfeccionó. Por lo tanto, son aviones de museo disfrazados de futuro.

El factor insustituible: la experiencia de batalla

Finalmente, hay algo que no se puede robar con espionaje ni copiar en una fábrica y es la experiencia real de combate.

Estados Unidos lleva décadas en guerra continua desde la Guerra del Golfo, pasando por los Balcanes, hasta las operaciones recientes en Oriente Medio y la vigilancia sobre Irán.

¿Por qué importa esto para el software? Porque cuando un piloto vuelve de una misión real y dice: "El radar falló cuando giré así", los ingenieros arreglan el código. El software del F-35 es el resultado de millones de horas de vuelo real y situaciones de estrés mortal.

China no libró una guerra aérea real desde hace más de 40 años. Sus pilotos son teóricos que vuelan en simulaciones y sus ingenieros escriben el software basándose en la imaginación, no en la realidad de la guerra.

El veredicto final

China es puro humo y espejos, y confundir su propaganda de números inflados con capacidad real es caer en su trampa.

Estados Unidos tiene el ecosistema completo incluyendo los satélites, el chip que procesa, el software que fusiona y el piloto veterano. China solo tiene copias piratas que no funcionan. Hasta que China no invente algo propio, algo que nunca hizo, sus 1.300 aviones seguirán siendo una flota de chatarra decorativa, hermosos envoltorios brillantes sin nada adentro.

