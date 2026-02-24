China pide a Estados Unidos que cancele sus aranceles y se siente a dialogar

China quiere retomar el diálogo con Estados Unidos y solicita a los norteamericanos que canceles la aplicación de aranceles que ha decidido.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha causado grandes problemas en las empresas globales. Foto: Dpa.

China pidió este martes a Estados Unidos que cancele los aranceles "unilaterales" impuestos a sus socios comerciales y se mostró dispuesta a celebrar una sexta ronda de consultas económicas bilaterales, tras los recientes ajustes arancelarios anunciados por Washington y que involucran a Pekín.

El Ministerio de Comercio chino instó hoy en un comunicado a la parte estadounidense a "cancelar y abstenerse de imponer aranceles unilaterales", y reiteró que "la cooperación beneficia a ambas partes, mientras que la confrontación perjudica a ambas".

Además, señaló que está dispuesta a mantener "consultas francas" con Estados Unidos en el marco de la sexta ronda de negociaciones económicas y comerciales que se celebrará próximamente, y expresó su deseo de que Washington trabaje "en la misma dirección" para mantener el desarrollo "saludable, estable y sostenible" de las relaciones bilaterales.

China responde a los aranceles de EE.UU. La publicación se produce después de que la Oficina de Aduanas de Estados Unidos dejara de recaudar los aranceles adicionales impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), en línea con el fallo del Tribunal Supremo estadounidense, y aplicara en su lugar un recargo del 10 % a las importaciones al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Donald Trump Xi Jinping efe Donald Trump y Xi Jinping, Estados Unidos y China, se disputan el mercado mundial. Foto Efe EFE Según la cartera comercial china, los gravámenes adicionales impuestos previamente por Washington incluían un 10 % vinculado al fentanilo y un 34 % de los llamados "aranceles recíprocos", de los cuales un 24 % fue suspendido, lo que situaba el nivel efectivo adicional aplicado a China en el 20 %.