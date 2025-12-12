ARCA: qué obras sociales aceptan a los monotributistas y cómo afiliarse

Para quienes están inscritos en el régimen simplificado del Monotributo , contar con cobertura médica es un aspecto clave. La cuota mensual que paga cada contribuyente incluye automáticamente un aporte a una obra social, pero no todas las entidades aceptan afiliados bajo este régimen. Hacerlo en ARCA es muy fácil.

Por eso, antes de elegir o cambiar de prestación médica, es fundamental verificar cuáles están habilitadas para inscribir monotributistas .

Desde diciembre de 2024, rige un registro obligatorio de obras sociales y prepagas habilitadas para aceptar a este tipo de contribuyentes, dispuesto por el Decreto 955/2024.

Solo las entidades que figuran en ese listado pueden brindar cobertura a quienes tributan bajo monotributo; las que no lo hagan pueden rechazar nuevas afiliaciones, aunque deben respetar los contratos ya vigentes con afiliados que ya estaban inscriptos.

Según la Superintendencia de Servicios de Salud, 41 obras sociales están autorizadas a recibir nuevos monotributistas a partir del 29 de noviembre de 2025. Entre ellas se encuentran diversas entidades sectoriales, mutuales y asociaciones del país.

Algunas de las entidades habilitadas son:

Este listado sufrió algunas modificaciones respecto a actualizaciones previas: por ejemplo, dejaron de figurar entidades como OSMISS, OSFATUN y OSVARA, mientras que se incorporó la Obra Social de la Prevención y la Salud.

Cómo inscribirse en una obra social desde ARCA

Para formalizar la afiliación, el monotributista debe presentar una serie de documentos, que incluyen:

El comprobante original y copia del último pago del monotributo, donde conste el aporte a obra social.

DNI (original y copia).

Formulario 184/F, que se obtiene como constancia de alta.

Formulario 152, que acredita la credencial de pago.

Declaración jurada 300/97, presentada en la ANSES.

Además, es posible agregar a integrantes del grupo familiar a la cobertura, abonando un adicional por cada uno. También se puede unificar aportes con el cónyuge si ambos están afiliados a la misma obra social.

Los monotributistas tienen la posibilidad de modificar su elección de obra social una vez por año, dentro del periodo que va de enero a diciembre. El trámite se puede hacer tanto en forma presencial en la entidad elegida como de manera online a través del portal Mi SSSalud con clave fiscal.