Ser Emprendedor: Banco Ciudad premió a estudiantes secundarios de Vicente López y Mendoza

El Banco Ciudad y su Fundación consolidaron en 2025 su programa de educación financiera para estudiantes secundarios, que incluyó talleres presenciales y un concurso de emprendedores. Más de 15.000 jóvenes participaron en todo el país y se destacaron proyectos innovadores desarrollados por alumnos de escuelas de Vicente López y Mendoza.

El fortalecimiento de la educación financiera en jóvenes volvió a ocupar un lugar central en la agenda del Banco Ciudad durante 2025. A través del programa “Finanzas para Crecer”, la entidad llevó adelante capacitaciones y actividades prácticas destinadas a estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas y privadas, con alcance federal y foco en la inclusión financiera.

Durante el año, más de 250 instituciones educativas participaron de la iniciativa, que alcanzó a aproximadamente 15.000 estudiantes del Área Metropolitana de Buenos Aires y del interior del país. Las acciones se desarrollaron en articulación con áreas educativas gubernamentales, el Banco Central, organismos internacionales y otras entidades del sistema financiero argentino.

Las capacitaciones se concretaron mediante 330 talleres, en su mayoría presenciales, que abordaron contenidos vinculados con finanzas personales, ahorro, administración del dinero, presupuesto, inversión, préstamos, deuda y derechos del consumidor. Además, se incorporaron ejes vinculados al uso responsable del dinero, la seguridad financiera y la prevención de conductas de riesgo, como la ludopatía asociada a las apuestas online.

Dentro del programa, el concurso “Ser Emprendedor” se consolidó como una de las propuestas centrales para el nivel secundario. La dinámica se basó en el trabajo en equipo y la aplicación práctica de conocimientos, con estudiantes guiados por docentes que desarrollaron ideas de negocio y proyectos con impacto social, tecnológico, ambiental y productivo.

En la edición 2025 se destacó la participación de 343 estudiantes de 5º y 6º año de escuelas del partido de Vicente López. El primer puesto fue para la Escuela Municipal Paula Albarracín de Sarmiento, con el proyecto “Conectando”, que propone un sensor de proximidad adaptable a bastones para personas ciegas, con el objetivo de mejorar la autonomía y la seguridad en la movilidad cotidiana.

Taller de educación financiera para docentes en Mendoza 2025 ser emprendedor Banco Ciudad

El segundo lugar correspondió al Instituto Ceferino Namuncurá con “Napkind”, una iniciativa de rollos de cocina reutilizables orientada a promover hábitos de consumo responsables y reducir el impacto ambiental. El tercer puesto fue para el Instituto Asunción de la Virgen con “Ecolápices”, un proyecto de lápices ecológicos elaborados con papel reciclado y semillas plantables.

Experiencias destacadas en Mendoza

En la provincia de Mendoza, el concurso contó con la participación de 583 estudiantes de cinco establecimientos preuniversitarios de la Universidad Nacional de Cuyo. El primer premio fue otorgado al proyecto “Nirva Tecnología Viva”, desarrollado por alumnos de la Escuela de Agricultura, que consiste en canteros y macetas inteligentes automatizadas para uso interior y exterior.

El segundo lugar fue para “PerchitaGo”, una propuesta de perchas portátiles impresas en 3D creada por estudiantes de la Escuela de Comercio Martín Zapata. El tercer puesto quedó en manos de “Egroo”, una plataforma digital pensada para facilitar la organización de fiestas de egresados de nivel primario y secundario.

Impacto medido y resultados concretos

La educación financiera juvenil también fue uno de los ejes del 1º Reporte Consolidado de Educación Financiera – Indicadores de Impacto, elaborado junto a otras 13 instituciones financieras adheridas al Protocolo de Finanzas Sostenibles. El trabajo contó con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y BID Invest, y estableció un marco común de medición basado en alcance, efectividad e impacto.

Ser Emprendedor UNCuyo Mendoza 2025 educación financiera Banco Ciudad

Los resultados del primer año reflejaron la participación de 58.605 jóvenes, con una distribución equitativa de género y una mejora promedio del 19% en los niveles de conocimiento medidos entre evaluaciones iniciales y finales. Además, la experiencia obtuvo un NPS positivo, lo que evidenció una alta valoración por parte de los participantes.

Una estrategia a largo plazo del Banco Ciudad

Desde la conducción del Banco Ciudad destacaron que la educación financiera forma parte de la estrategia de sostenibilidad de la entidad. “Educación financiera es sinónimo de salud financiera y de una mejor calidad de vida, por eso buscamos que estos conocimientos lleguen desde la escuela secundaria”, señaló Pablo Videla, director del banco.

Con estas acciones, el Banco Ciudad reafirmó en 2025 su compromiso con la formación de jóvenes y docentes, impulsando un enfoque preventivo, inclusivo y federal que apunta a fortalecer las capacidades financieras de las nuevas generaciones y a contribuir al desarrollo económico y social del país.