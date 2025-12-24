Atención: ARCA subasta celulares iPhone 15 y 16 PRO y un apple watch

Una nueva subasta de ARCA en conjunto con el Banco Ciudad llegará en el mes de enero. Los detalles y precios.

ARCA oficializó en las últimas horas la realización de una nueva subasta en conjunto con el Banco Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un remate electrónico que se suma a la agenda de subastas previstas para el mes de enero. En dicho calendario figuran pujas por autos y ahora también por celulares de Apple.

La subasta se realizará el próximo 15 de enero de 2026 y será una de las primeras del año en conjunto con la mencionada de los automotores. El remate comenzará a las 11 de la mañana. La actividad se realiza 100 % online mediante la plataforma de subastas del Banco Ciudad. subastas.bancociudad.com.ar

En este caso se ve en el catálogo (al que se puede acceder haciendo click acá) una enorme cantidad de lotes de celulares iPhone de Apple. Los modelos son iPhone 12, 13, 15 y 16 PRO los que se encuentran disponibles para realizar una puja para ofertar y lograr quedarse con ellos.

iphone 16 plus 2 ARCA subasta teléfonos iPhone. Los precios son mucho más bajos que en el mercado actual ya que algunos comienzan en los $300.000 y por fuera de una subasta se consiguen por encima de los 500 dólares.