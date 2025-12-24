Atención: ARCA subasta celulares iPhone 15 y 16 PRO y un apple watch
Una nueva subasta de ARCA en conjunto con el Banco Ciudad llegará en el mes de enero. Los detalles y precios.
ARCA oficializó en las últimas horas la realización de una nueva subasta en conjunto con el Banco Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un remate electrónico que se suma a la agenda de subastas previstas para el mes de enero. En dicho calendario figuran pujas por autos y ahora también por celulares de Apple.
La subasta se realizará el próximo 15 de enero de 2026 y será una de las primeras del año en conjunto con la mencionada de los automotores. El remate comenzará a las 11 de la mañana. La actividad se realiza 100 % online mediante la plataforma de subastas del Banco Ciudad. subastas.bancociudad.com.ar
¿Qué se subasta en ARCA?
En este tipo de subastas organizadas con ARCA mediante el Banco Ciudad suelen observarse lotes de productos incautados o retenidos por la agencia.
En este caso se ve en el catálogo (al que se puede acceder haciendo click acá) una enorme cantidad de lotes de celulares iPhone de Apple. Los modelos son iPhone 12, 13, 15 y 16 PRO los que se encuentran disponibles para realizar una puja para ofertar y lograr quedarse con ellos.
Los precios son mucho más bajos que en el mercado actual ya que algunos comienzan en los $300.000 y por fuera de una subasta se consiguen por encima de los 500 dólares.
En el mismo remate figura un apple watch que se llevó todas las miradas y es posible ofertar por ese producto tan solicitado por los amantes de Apple.
¿Cómo inscribirse a la subasta?
Para poder participar de la Subasta N° 3796 y ofertas similares, tenés que seguir estos pasos:
1. Registro en la plataforma
Ingresar al sitio oficial de subastas del Banco Ciudad: subastas.bancociudad.com.ar
Crear una cuenta o iniciar sesión si ya tenés una registrada.
2. Inscripción a la subasta
Dentro de la plataforma, buscar la Subasta N° 3796 y hacer clic en inscribirse o participar.
La inscripción suele estar habilitada hasta 48 hs antes de la fecha y hora de inicio de la subasta online.
3. Garantía / depósito
Muchas subastas requieren efectuar un depósito de garantía (caución) para poder ofertar.
El monto y la forma de depósito están detallados en la sección de Condiciones de Venta de cada subasta.
4. Aceptar condiciones de venta
Antes de ofertar, deberás aceptar los términos y condiciones de la venta, que incluyen formas de pago, retiro de bienes, posibles tributos (por ejemplo IVA 21% sobre el precio) y otras obligaciones.