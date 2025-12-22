ARCA: así aumentarán el Impuesto a las Ganancias y el Monotributo en 2026

El comienzo de 2026 traerá una nueva actualización automática de los principales impuestos que afectan a asalariados y pequeños contribuyentes de ARCA , impulsada por la variación de la inflación. Las modificaciones regirán desde el 1° de enero, aunque su impacto real en los ingresos personales empezará a sentirse en febrero, cuando se conozcan los datos finales de inflación de diciembre.

La medida se da en el marco de la tercera aplicación del mecanismo de ajuste semestral establecido por la reforma tributaria de 2024, que vincula los parámetros de ambos regímenes con la inflación.

Los valores del mínimo no imponible , las deducciones y las escalas del Impuesto a las Ganancias serán recalculados según la inflación acumulada entre julio y diciembre de 2025. Con estimaciones privadas que ubican ese incremento alrededor del 13,5 % , el piso para estar alcanzado por el tributo quedaría algo más alto que en el semestre anterior .

El ajuste por inflación también impactará al régimen simplificado para pequeños contribuyentes . Los límites de facturación anual, las cuotas mensuales y los aportes al sistema previsional y de salud se recalculan cada seis meses.

Un contribuyente casado con hijos empezaría a pagar el gravamen si sus ingresos superan alrededor de $3.91 millones .

Un trabajador soltero sin hijos tributaría Ganancias si su sueldo bruto mensual supera aproximadamente $2.98 millones .

La AFIP volvió a postergar el plazo para presentar el formulario de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. Foto: Archivo MDZ Cálculos de monotributistas y contribuyentes en ARCA para 2026.

Con una base de aumento estimada en torno al 13,5 %, los nuevos topes de facturación quedarían así desde enero:

Categoría A: más de $10,2 millones al año

Categoría B: cerca de $14,9 millones

Categoría C: alrededor de $21 millones

Estos valores representan los nuevos umbrales que determinan en qué categoría queda cada monotributista, y también influyen en los valores de las cuotas que se abonan mensualmente.

Tras la publicación del dato oficial de inflación de diciembre por parte del INDEC, el organismo recaudador ARCA habilitará el trámite de recategorización semestral para quienes deban revalidar su condición.

Ese proceso estará abierto desde mediados de enero y hasta el 5 de febrero, y requiere evaluar aspectos como ingresos, gastos de alquiler, superficie afectada a la actividad o consumo energético de los últimos 12 meses.