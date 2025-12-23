Viajar a Chile: ARCA recordó qué productos no se pueden ingresar al país
ARCA publicó las reglas para ingresar productos desde Chile y aclaró qué límites rigen en la frontera.
Con el aumento de los viajes a Chile por compras y turismo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene disponible en su página oficial una serie de aclaraciones clave sobre qué productos están prohibidos, cuáles se pueden ingresar sin pagar aranceles y qué montos de dinero están permitidos al cruzar la frontera. Esta información resulta central para evitar demoras, multas o el decomiso de mercadería en los pasos fronterizos.
Qué productos no se pueden ingresar a Chile
Desde ARCA recordaron que existen prohibiciones expresas para el ingreso de determinados bienes, independientemente de su valor. Entre los productos que no pueden cruzar la frontera se encuentran:
- Material arqueológico y bienes de valor cultural.
- Mercadería con finalidad comercial o industrial.
- Estupefacientes.
- Armas y explosivos, salvo que se cuente con autorización previa de la Anmac.
Estas restricciones buscan proteger el patrimonio cultural, la seguridad y el comercio interno del país vecino.
Qué se puede ingresar sin pagar aranceles
En cuanto a los bienes permitidos, ARCA precisó que los viajeros pueden ingresar sin pagar impuestos determinados artículos de uso personal. Entre ellos se destacan:
- Un teléfono celular y una notebook o tablet por persona.
- Ropa y objetos de uso personal, siempre que no tengan fines comerciales.
- Bienes previamente declarados al salir del país, que luego se reingresan.
- Además, al egresar del país se permite llevar bienes de origen argentino por un valor de hasta USD 2.000.
Límites de dinero permitidos al cruzar la frontera
Otro punto importante tiene que ver con el traslado de efectivo. Está permitido ingresar o retirar del país sumas inferiores a USD 10.000 o su equivalente en otra moneda sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Si el monto supera ese límite, se deberá completar una declaración especial en Aduana mediante el formulario OM 2249A. En el caso de egresos por encima del tope permitido, el dinero deberá transferirse por vía bancaria. Para menores de 16 años, el límite máximo autorizado es de USD 5.000.
Recomendaciones antes de viajar
Desde ARCA aconsejan informarse previamente, declarar correctamente los bienes y respetar los límites establecidos. Cumplir con la normativa vigente permite agilizar los controles aduaneros y evitar inconvenientes que puedan arruinar el viaje.
Con estas pautas claras, quienes planean viajar a Chile podrán organizar sus compras y traslados de manera segura y dentro del marco legal.