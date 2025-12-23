Viajar a Chile: ARCA recordó qué productos no se pueden ingresar al país

Con el aumento de los viajes a Chile por compras y turismo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) tiene disponible en su página oficial una serie de aclaraciones clave sobre qué productos están prohibidos, cuáles se pueden ingresar sin pagar aranceles y qué montos de dinero están permitidos al cruzar la frontera. Esta información resulta central para evitar demoras, multas o el decomiso de mercadería en los pasos fronterizos.

Desde ARCA recordaron que existen prohibiciones expresas para el ingreso de determinados bienes, independientemente de su valor. Entre los productos que no pueden cruzar la frontera se encuentran:

Estas restricciones buscan proteger el patrimonio cultural, la seguridad y el comercio interno del país vecino.

En cuanto a los bienes permitidos, ARCA precisó que los viajeros pueden ingresar sin pagar impuestos determinados artículos de uso personal. Entre ellos se destacan:

El organismo detalla qué mercaderías están prohibidas y cuáles se pueden ingresar sin aranceles.

Otro punto importante tiene que ver con el traslado de efectivo. Está permitido ingresar o retirar del país sumas inferiores a USD 10.000 o su equivalente en otra moneda sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Si el monto supera ese límite, se deberá completar una declaración especial en Aduana mediante el formulario OM 2249A. En el caso de egresos por encima del tope permitido, el dinero deberá transferirse por vía bancaria. Para menores de 16 años, el límite máximo autorizado es de USD 5.000.

Recomendaciones antes de viajar

Desde ARCA aconsejan informarse previamente, declarar correctamente los bienes y respetar los límites establecidos. Cumplir con la normativa vigente permite agilizar los controles aduaneros y evitar inconvenientes que puedan arruinar el viaje.

Con estas pautas claras, quienes planean viajar a Chile podrán organizar sus compras y traslados de manera segura y dentro del marco legal.