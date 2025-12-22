Francisco De Narváez se lleva a un exfuncionario de Milei para que le dirija su nuevo Carrefour

El empresario Francisco de Narváez terminó de cerrar una de las piezas clave de su desembarco en Carrefour . En la antesala del anuncio formal de la operación, que ya se encuentra en su tramo final, definió que un exintegrante del Gobierno de Javier Milei será el encargado de conducir la nueva etapa de la compañía.

Se trata de Juan Pazo , quien acaba de dejar su cargo al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) para regresar al sector privado.

La salida de Juan Pazo del Gobierno para asumir como CEO del nuevo Carrefour Argentina de Francisco de Narváez no es un hecho aislado, es la confirmación de una tendencia. Ejecutivos con pasado en el sector privado, que ingresaron al Estado para ordenar áreas sensibles, comienzan ahora a replegarse y regresar al mundo corporativo.

El movimiento ocurre en el tramo final del desembarco de De Narváez en Carrefour, una operación que ya está cerrada en sus términos esenciales y cuyo anuncio formal es inminente. El empresario resolvió que la conducción del negocio quede en manos de Pazo, quien dejó recientemente la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP, para encabezar una compañía que emplea a 17.000 personas y opera unas 700 sucursales en todo el país.

La operación societaria replica un esquema ya conocido. De Narváez controlará el 60% de la nueva sociedad, mientras que el fondo francés L. Catterton conservará el 40% restante. Se trata de una alianza que ambos ya sostienen en otros negocios del consumo masivo y la indumentaria, lo que explica tanto la rapidez del acuerdo como la elección del management.

El desembarco del extitular del ARCA de Milei

Pero el dato político está en otro lado. La decisión de Pazo de abandonar el Estado para volver al sector privado se suma a una secuencia cada vez más visible, funcionarios con perfil técnico y vínculos empresariales que, tras cumplir una etapa en el Gobierno, regresan a posiciones ejecutivas.

Con experiencia en la función pública durante los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei, el extitular del ARCA ocupó cargos estratégicos como la Superintendencia de Seguros y la UIF, además de su breve paso por ARCA. En paralelo, construyó una trayectoria sólida en el sector privado como CEO del Grupo Alas, donde también confluyen intereses de De Narváez y L. Catterton.

La cercanía política y personal con el ministro de Economía Luis Caputo explica parte del recorrido, pero no alcanza para entender la decisión. En el entorno empresario señalan que el atractivo está en la escala del desafío. Carrefour Argentina tiene una cuota de mercado cercana al 21% y enfrenta una reconfiguración profunda del consumo, el crédito y la logística en un país en transición macroeconómica.

El propio De Narváez lee ese contexto como una oportunidad. La oferta por la filial local del grupo francés ronda los USD 1.000 millones y contempla, además, un esquema de licencias de marca y estrictos mecanismos de compliance exigidos desde Europa. La elección de un CEO con conocimiento del Estado y del sector privado aparece, así, como una forma de navegar una economía donde las reglas aún se están escribiendo.