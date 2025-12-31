Anses confirmó una modificación clave para percibir asignaciones familiares

Anses destacó que modificó el tope de ingresos para percibir las asignaciones familiares en 2026. Los detalles.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó el límite de ingresos que las familias deben cumplir para seguir cobrando asignaciones familiares, una medida que regirá a partir de los pagos de enero de 2026. La actualización se oficializó mediante la Resolución 380/2025, publicada en el Boletín Oficial, y responde al ajuste por inflación correspondiente a noviembre.

La medida de Anses en detalle Según la resolución, ningún integrante del grupo familiar podrá registrar ingresos superiores a los $2.573.047 para mantener el derecho al cobro de las asignaciones familiares. Si uno de los miembros supera ese tope individual, toda la familia quedará excluida del beneficio, incluso si los ingresos totales del grupo no rebasan el límite global.

Este umbral reemplaza al anterior y forma parte de las actualizaciones automáticas que realiza ANSES en función de la evolución del índice de precios, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los beneficios sociales en un contexto de alta inflación.

Anses Anses piensa en las modificaciones para 2026. Shutterstock Las asignaciones familiares forman parte de un conjunto de prestaciones que incluyen, entre otras, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones por matrimonio, nacimiento, adopción o prenatal. Para poder recibir estos beneficios, los ingresos de los hogares deben situarse por debajo de un tope que ahora fue revisado.

Con este ajuste, el organismo busca garantizar que las familias en situación de vulnerabilidad mantengan el acceso a estas ayudas pese al avance de los precios. Asimismo, las actualizaciones suelen ir acompañadas de incrementos en los montos de las asignaciones, que en enero de 2026 también experimentarán subas en línea con la inflación registrada recientemente.