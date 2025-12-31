El Banco Nación depositó dinero extra en las cuentas de sus clientes

Cientos de clientes del Banco Nación recibieron pesos o dólares en sus cuentas. Todavía no hay un comunicado oficial.

Los clientes del Banco Nación amanecieron con un novedad en sus cuentas bancarias: un depósito extra que en pesos en dólares. En algunos casos, la suma asciende a los $700.000. Todavía no hay un comunicado oficial de la entidad.

pesos Piden a los clientes del Banco Nación no retirar el dinero de las cuentas. Los depósitos en las cuentas del Banco Nación Según trascendidos, las cuentas sueldos del Banco Nación recibieron hoy depósitos en concepto de Rendimiento Diario. En algunos casos la suma es en dólares y en otros, en pesos.

Según los clientes del banco, los montos varían y van de los $170.000 a los $700.000. En el caso de las cuentas en dólares, algunos depósitos son de 38 dólares.

Los comentarios de los clientes “Mi deseo para este año nuevo es que el Banco Nación no me saque los 538 mil pesos que me acaba de depositar por error”, “Nos depositaron entre 300 y 700 mil pesos falopa a todos los que tenemos sueldo en el Banco Nación”, “El Banco Nación me acaba de regalar 600 lucas”, “Los del Banco Nación todos los días me dan 2 mangos de intereses y hoy de la nada me dieron $699.177. A otras dos personas que conozco les pasó algo parecido, obvio es un error”, “El Banco Nación depositó en TODAS las cuentas sueldo un rendimiento diario de 33% el 30/12”, son algunos de los comentarios que los usuarios de las redes sociales postearon en sus muros.

En la mayoría de las casos también advirtieron sobre la posibilidad de que el dinero sea debitado en las próximas horas por la entidad bancaria.