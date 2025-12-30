El dato financiero que celebró el Banco Nación antes de fin de año

El Banco Nación celebró que actualmente lidera el sistema financiero y mantiene la máxima calificación de FIX SCR. De qué se trata.

La calificadora FIX SCR confirmó la calificación “AAA (arg)” con perspectiva estable para el Banco Nación, la máxima nota dentro de la escala nacional, ratificando el liderazgo y la fortaleza de la franquicia de la entidad. Es por eso que la entidad bancaria celebró la noticia antes de fin de año.

Asimismo, mantuvo la calificación “A1+(arg)” para el corto plazo, lo que indica una muy sólida capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país.

Ambas valoraciones se fundamentan en el buen desempeño sostenido, la posición de capital y una buena liquidez, sumado a la reducción gradual de su exposición al sector público y un mayor impulso del crédito al sector privado.

El informe destaca el rol central del Banco Nación dentro del sistema financiero argentino, al concentrar una participación significativa de los depósitos y préstamos del mercado, y su condición de entidad de carácter sistémico según el Banco Central, lo que le permite sostener un desempeño robusto.

FIX resalta, además, una mejora en el desempeño operativo respecto del primer semestre de este año, con un ROAA positivo del 1,2%, una cartera irregular acotada al 2,2% y una cobertura de previsiones adecuada.