El Banco Ciudad subasta un auto usado a un gran precio: cómo participar
El Banco Ciudad confirmó una nueva subasta para el mes de febrero de 2026. Los detalles del anuncio en el sitio web.
El Banco Ciudad sigue programando actividades para su calendario 2026. Tras los remates anunciados en conjunto con ARCA, ahora se espera una nueva subasta que realizará la entidad con el Banco de Inversión y Comercio Exterior Sociedad Anónima. Los detalles del anuncio.
En concreto, el Banco Ciudad va a organizar una subasta de un vehículo que se llevará adelante el 6 de febrero del 2026 y que ya forma parte del calendario de remates de la entidad bancaria de Buenos Aires.
Qué auto subasta el Banco Ciudad
El vehículo que subasta el Banco Ciudad es un Ford Focus usado que actualmente se encuentra funcionando. Es de motor 2.0 y anda a nafta según las precisiones que se dieron oficialmente en el sitio del ente que organiza el remate.
El auto es modelo 2013 y es el único vehículo que se puso a disposición para la subasta. Tiene 4 puertas y posee: tablero de instrumentos, calefactor, aire acondicionado, radio con reproductor de CD, caja de velocidades diferencial, dirección asistida, alza cristales y espejos electrónicos.
La puja por el rodado arranca en los 5.500.000 pesos y puede ir aumentando según los interesados vayan ofertando.
También cuenta con techo solar, cinco ruedas armadas con cubiertas de uso. Aclararon también que tiene 119.146 kilómetros de uso y algunos deterioros generales con averias de desarmes y el parabrisas picado.
Cómo participar de la subasta
Para poder participar de la subasta actual y ofertas similares, tenés que seguir estos pasos:
1. Registro en la plataforma
-
Ingresar al sitio oficial de subastas del Banco Ciudad: subastas.bancociudad.com.ar
Crear una cuenta o iniciar sesión si ya tenés una registrada.
2. Inscripción a la subasta
-
Dentro de la plataforma, buscar la Subasta N° 3796 y hacer clic en inscribirse o participar.
La inscripción suele estar habilitada hasta 48 hs antes de la fecha y hora de inicio de la subasta online.
3. Garantía / depósito
-
Muchas subastas requieren efectuar un depósito de garantía (caución) para poder ofertar.
El monto y la forma de depósito están detallados en la sección de Condiciones de Venta de cada subasta.
4. Aceptar condiciones de venta
-
Antes de ofertar, deberás aceptar los términos y condiciones de la venta, que incluyen formas de pago, retiro de bienes, posibles tributos (por ejemplo IVA 21% sobre el precio) y otras obligaciones.