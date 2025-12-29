El Banco Ciudad subasta celulares Samsung: cuándo y cómo participar

El Banco Ciudad anunció una nueva subasta para el mes de enero, con artefactos tecnológicos otra vez participando del remate.

Ilustrativa. La subasta de celulares samsung se realizará en enero.

El Banco Ciudad anunció en las últimas horas la confirmación de una nueva subasta electrónica que se realizará a través del sitio web de la entidad bancaria mencionada. Se trata de una nueva actividad en la que se rematarán distintos lotes de teléfonos celulars usados.

La subasta se suma a las actividades que realiza el Banco Ciudad en su sitio de remates. En otras oportunidades, por ejemplo, en conjunto con ARCA se subastaron vehículos, celulares Apple y hasta bebidas alcohólicas. Sin embargo, la entidad bancaria en esta oportunidad lo hará de manera solitaria.

Qué subasta el Banco Ciudad y cuándo es En el catálogo de la nueva subasta confirmada en las últimas horas figuran unos once lotes de 23 celulares Samsung cada uno. Los modelos son todos usados y son los correspondientes al Samsung A 22, según destacaron desde el Banco Ciudad.

Otro detalle que se explicó fue que las baterías están ya colocadas dentro de cada teléfono pero sin controlar, algunos productos pueden venir con deterioros por el uso y algunas roturas no se descartan en este caso. El funcionamiento de los celulares también viene sin controlar.

"Los equipos se venden en el estado en que se encuentran, aceptando el comprador su condición actual. Una vez retirados, no podrá formular reclamos al Banco por desperfectos técnicos, faltantes, deterioros ni por ningún otro concepto", destacaron.