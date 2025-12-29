El Banco Ciudad subasta celulares Samsung: cuándo y cómo participar
El Banco Ciudad anunció una nueva subasta para el mes de enero, con artefactos tecnológicos otra vez participando del remate.
El Banco Ciudad anunció en las últimas horas la confirmación de una nueva subasta electrónica que se realizará a través del sitio web de la entidad bancaria mencionada. Se trata de una nueva actividad en la que se rematarán distintos lotes de teléfonos celulars usados.
La subasta se suma a las actividades que realiza el Banco Ciudad en su sitio de remates. En otras oportunidades, por ejemplo, en conjunto con ARCA se subastaron vehículos, celulares Apple y hasta bebidas alcohólicas. Sin embargo, la entidad bancaria en esta oportunidad lo hará de manera solitaria.
Qué subasta el Banco Ciudad y cuándo es
En el catálogo de la nueva subasta confirmada en las últimas horas figuran unos once lotes de 23 celulares Samsung cada uno. Los modelos son todos usados y son los correspondientes al Samsung A 22, según destacaron desde el Banco Ciudad.
Otro detalle que se explicó fue que las baterías están ya colocadas dentro de cada teléfono pero sin controlar, algunos productos pueden venir con deterioros por el uso y algunas roturas no se descartan en este caso. El funcionamiento de los celulares también viene sin controlar.
"Los equipos se venden en el estado en que se encuentran, aceptando el comprador su condición actual. Una vez retirados, no podrá formular reclamos al Banco por desperfectos técnicos, faltantes, deterioros ni por ningún otro concepto", destacaron.
La subasta se realizará el día 28 de enero según se informó oficialmente.
Cómo participar de la subasta del Banco Ciudad
Para poder participar de la subasta actual y ofertas similares, tenés que seguir estos pasos:
1. Registro en la plataforma
-
Ingresar al sitio oficial de subastas del Banco Ciudad: subastas.bancociudad.com.ar
Crear una cuenta o iniciar sesión si ya tenés una registrada.
2. Inscripción a la subasta
-
Dentro de la plataforma, buscar la Subasta N° 3796 y hacer clic en inscribirse o participar.
La inscripción suele estar habilitada hasta 48 hs antes de la fecha y hora de inicio de la subasta online.
3. Garantía / depósito
-
Muchas subastas requieren efectuar un depósito de garantía (caución) para poder ofertar.
El monto y la forma de depósito están detallados en la sección de Condiciones de Venta de cada subasta.
4. Aceptar condiciones de venta
-
Antes de ofertar, deberás aceptar los términos y condiciones de la venta, que incluyen formas de pago, retiro de bienes, posibles tributos (por ejemplo IVA 21% sobre el precio) y otras obligaciones.