Arrancó el 2026 y los jubilados ya tienen fecha para cobrar en enero: conocé cuándo te toca
La Anses publicó el calendario de pagos para jubilados en enero de 2026, detallando las fechas según la terminación del DNI para que cada beneficiario sepa exactamente cuándo cobrar su haber.
La Anses confirmó el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados correspondientes a enero de 2026, organizando las fechas de cobro por terminación del documento nacional de identidad (DNI) para facilitar la planificación de los beneficiarios. En este primer mes del año, el organismo también aplicará una actualización por movilidad en los haberes previsionales.
Cómo es el calendario de pagos para jubilados en enero
La Anses estableció que los jubilados comienzan a cobrar sus haberes a partir del 9 de enero, con fechas escalonadas según la terminación del DNI. Aquellos que perciben un haber que no supera el mínimo legal tienen asignados días específicos desde el 9 hasta el 22 de enero.
Te Podría Interesar
Jubilados y pensionados con haberes mínimos:
- DNI terminados en 0: 9 de enero.
- DNI terminados en 1: 12 de enero.
- DNI terminados en 2: 13 de enero.
- DNI terminados en 3: 14 de enero.
- DNI terminados en 4: 15 de enero.
- DNI terminados en 5: 16 de enero.
- DNI terminados en 6: 19 de enero.
- DNI terminados en 7: 20 de enero.
- DNI terminados en 8: 21 de enero.
- DNI terminados en 9: 22 de enero.
Fechas para jubilados con haberes superiores y datos clave
Además, los jubilados que perciben haberes por encima del mínimo tienen programadas las siguientes fechas de cobro, también según la terminación del DNI:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero.
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero.
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero.
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero.
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero.
La Anses recuerda que este cronograma publicado en el Boletín Oficial permite a los jubilados saber con precisión cuándo cobran en enero y planificar mejor sus gastos al inicio del año. También se aplicará el aumento correspondiente por movilidad en todos los haberes previsionales en enero de 2026.