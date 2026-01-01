Arrancó el 2026 y los jubilados ya tienen fecha para cobrar en enero: conocé cuándo te toca

La Anses publicó el calendario de pagos para jubilados en enero de 2026, detallando las fechas según la terminación del DNI para que cada beneficiario sepa exactamente cuándo cobrar su haber.

La Anses confirmó el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados correspondientes a enero de 2026, organizando las fechas de cobro por terminación del documento nacional de identidad (DNI) para facilitar la planificación de los beneficiarios. En este primer mes del año, el organismo también aplicará una actualización por movilidad en los haberes previsionales.

Cómo es el calendario de pagos para jubilados en enero La Anses estableció que los jubilados comienzan a cobrar sus haberes a partir del 9 de enero, con fechas escalonadas según la terminación del DNI. Aquellos que perciben un haber que no supera el mínimo legal tienen asignados días específicos desde el 9 hasta el 22 de enero.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos:

DNI terminados en 0: 9 de enero.

DNI terminados en 1: 12 de enero.

DNI terminados en 2: 13 de enero.

DNI terminados en 3: 14 de enero.

DNI terminados en 4: 15 de enero.

DNI terminados en 5: 16 de enero.

DNI terminados en 6: 19 de enero.

DNI terminados en 7: 20 de enero.

DNI terminados en 8: 21 de enero.

DNI terminados en 9: 22 de enero. abuelo, estafa La Anses confirmó las fechas para que los jubilados puedan organizar sus cobros del primer mes del año. Shutterstock Fechas para jubilados con haberes superiores y datos clave Además, los jubilados que perciben haberes por encima del mínimo tienen programadas las siguientes fechas de cobro, también según la terminación del DNI: