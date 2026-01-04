Calendario de pagos de Anses: quiénes son los primeros en cobrar en enero

Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones comienzan a recibir sus pagos el 9 de enero, según el calendario de pagos de Anses.

Jubilaciones mínimas de Anses se abonan del 9 al 22 de enero, según DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que en enero de 2026 las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento del 2,47%, según la fórmula de movilidad que toma como referencia el IPC de noviembre publicado por el Indec.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos recibirán un bono de 70 mil pesos, lo que eleva el ingreso total a $419.299,32 (349.299,32 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono). Quienes superen el mínimo percibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

Montos actualizados en enero PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $349.439,46 (279.439,46 + 70 mil de bono).

PNC (Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez): $314.509,52 (244.509,52 + 70 mil de bono).

AUH (Asignación Universal por Hijo): $125.518.

AUH por Hijo con Discapacidad: $408.705.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $62.765. Esta semana finaliza el calendario de pagos de mayo. Foto: Anses El calendario de pagos de enero se extiende hasta el 29, con todas las prestaciones incluidas. Anses Calendario de pagos: cuándo se cobra la jubilación en enero 2026 El calendario de pagos de enero arranca el 9 de enero con las Pensiones No Contributivas (PNC) y las jubilaciones mínimas para DNI terminados en 0. El esquema de pagos se organiza según la finalización del DNI y el tipo de prestación, manteniendo el orden habitual que aplica Anses.