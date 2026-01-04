Calendario de pagos de Anses: quiénes son los primeros en cobrar en enero
Jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones comienzan a recibir sus pagos el 9 de enero, según el calendario de pagos de Anses.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que en enero de 2026 las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento del 2,47%, según la fórmula de movilidad que toma como referencia el IPC de noviembre publicado por el Indec.
Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos recibirán un bono de 70 mil pesos, lo que eleva el ingreso total a $419.299,32 (349.299,32 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono). Quienes superen el mínimo percibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.
Montos actualizados en enero
- PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $349.439,46 (279.439,46 + 70 mil de bono).
- PNC (Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez): $314.509,52 (244.509,52 + 70 mil de bono).
- AUH (Asignación Universal por Hijo): $125.518.
- AUH por Hijo con Discapacidad: $408.705.
- Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $62.765.
Calendario de pagos: cuándo se cobra la jubilación en enero 2026
El calendario de pagos de enero arranca el 9 de enero con las Pensiones No Contributivas (PNC) y las jubilaciones mínimas para DNI terminados en 0. El esquema de pagos se organiza según la finalización del DNI y el tipo de prestación, manteniendo el orden habitual que aplica Anses.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero