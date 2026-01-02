La Anses inicia el año con un pago único de más de $400.000: conocé quiénes lo cobran

Con la actualización de enero, la Anses activa un pago único que supera los $430.000. Es una asignación extraordinaria del SUAF y no se cobra todos los meses.

La Anses inicia 2026 con un pago único que supera los $430.000 y no se cobra todos los meses.

El comienzo de 2026 trae una novedad importante para miles de familias. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pondrá en marcha una actualización de montos que impactará de lleno en una ayuda económica puntual, pensada para cubrir gastos iniciales y que se paga una sola vez.

Se trata de una de las asignaciones extraordinarias del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que desde enero tendrá un valor cercano a los $440.000. El incremento se explica por el ajuste automático que aplica el organismo al inicio del año, siguiendo la evolución de la inflación.

Un aumento que redefine los montos de enero La actualización que entra en vigencia en enero de 2026 contempla una suba del 2,5%, en línea con el índice de precios de noviembre medido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Este mecanismo de movilidad alcanza tanto a las asignaciones familiares del SUAF como a la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Dentro de ese esquema general, hay un beneficio que sobresale claramente por su valor y por su modalidad de pago: no es mensual ni recurrente, sino que se acredita una sola vez, siempre que el trámite esté aprobado.

Anses, pesos argenitnos, aumento, inflación La Asignación por Adopción se actualiza en enero y se gestiona con trámite previo ante el organismo. Shutterstock Cuál es la ayuda de la Anses que supera los $430.000 El monto que explica este pago destacado corresponde a la Asignación por Adopción, que desde enero pasará a ser de $437.541. El objetivo de esta ayuda es acompañar los primeros gastos que surgen tras la incorporación de un niño o adolescente al grupo familiar.