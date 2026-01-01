Anmat detectó lentes de contacto de fantasía sin registro y pidió no usarlos

Anmat advirtió sobre la venta de lentes de fantasía sin registro oficial y alertó por riesgos graves para la salud ocular.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una advertencia sanitaria por la venta y uso de lentes de contacto de fantasía sin registro oficial, detectados en el mercado argentino. Se trata de productos estéticos, sin corrección visual, que no cuentan con la autorización correspondiente y representan un riesgo para la salud ocular.

Desde el organismo explicaron que, aunque estos lentes tengan una finalidad cosmética o recreativa, son considerados productos médicos, ya que se colocan directamente sobre el ojo. Por este motivo, deben ser evaluados y registrados ante Anmat antes de su fabricación, importación o comercialización.

Riesgo para la salud ocular Las lentes de contacto blandas están en contacto directo con la córnea, por lo que los materiales utilizados deben cumplir con estrictos estándares de seguridad. Cualquier irregularidad en el proceso de fabricación o en las materias primas puede provocar ardor, picazón, irritación, inflamación, erosiones o infecciones oculares.

Además, la autoridad sanitaria advirtió que la posible contaminación microbiológica de estos productos puede derivar en infecciones graves, como queratitis. A esto se suma el riesgo asociado a los materiales de empaque, que podrían desprender sustancias que afecten la esterilidad, la conservación o la calidad del lente.

shutterstock_2284559049 Estos productos estéticos se colocan directamente sobre el ojo y requieren registro oficial. Foto: Shutterstock Anmat remarcó que el uso de lentes de contacto sin control sanitario incrementa significativamente los riesgos, especialmente cuando los usuarios desconocen su origen o condiciones de fabricación.