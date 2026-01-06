Anses recordó por qué el 9 de enero es clave para miles de argentinos

El 9 de enero no es una fecha más para miles de argentinos. Ese día, la Anses pone en marcha el calendario de pagos correspondiente a enero y comienzan a acreditarse los primeros haberes del mes, siempre según la terminación del DNI.

Desde el organismo previsional recordaron que los pagos no se realizan de manera indistinta, sino que cada prestación tiene un cronograma específico. Por eso, conocer qué se cobra el primer día del calendario de pagos de Anses resulta clave para organizar gastos y prever ingresos.

Estos beneficiarios son los primeros en recibir sus haberes dentro del calendario de pagos de Anses, que luego se extenderá durante todo el mes con fechas escalonadas .

Junto con el calendario de pagos, la Anses ratificó que desde enero se aplicará una suba del 2,47% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. El ajuste surge del mecanismo de movilidad que toma como referencia la evolución de la inflación y se encuentra vigente desde marzo de 2024.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará a ser de $ 349.299,32. Además, quienes cobran hasta ese haber continuarán recibiendo en enero el bono extraordinario de $ 70.000, por lo que el ingreso total alcanzará los $ 419.299,32.

Por su parte, la jubilación máxima se elevará a $ 2.350.453,70, mientras que otras prestaciones también se ajustan: la AUH y la AUE se ubicarán en $ 125.517,55, la PUAM llegará a $ 279.439,46, las Pensiones No Contributivas a $ 244.509,52 y la Prestación Básica Universal a $ 159.788,50.