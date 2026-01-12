Vacunación nacional: empieza la inmunización contra el Virus Sincicial Respiratorio

La estrategia de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio se va a enfocar en las mujeres embarazadas, mayormente entre 32 y 36 semanas.

Comenzó la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en todas las jurisdicciones de Argentina, de acuerdo con el mandato del Ministerio de Salud de la Nación. El proceso de inmunización está dirigida por las mujeres embarazadas, quienes son entre 32 y 26 semanas de gestación.

Según el Ministerio, la idea es reforzar la inmunidad de los bebés desde el primer día de sus vidas al anticipar la circulación del virus durante el invierno. La estrategia está basada en el hecho de que la circulación del virus normalmente se intensifica durante marzo y abril. La fecha de finalización se dirigirá de acuerdo con una caída de los casos del virus.

Aunque la estrategia fue mandada por el Ministerio, se lleva de manera propia en cada jurisdicción. El Ministerio de Salud de la Nación adquiere y distribuye las dosis necesarias a cada una jurisdicción, y también son responsables de establecer las fechas de inicio y de finalización de la vacunación. Después de recibir las dosis, las jurisdicciones tienen que garantizar que estén disponibles para la gente en los centros de salud.

La vacuna fue chequeada y autorizada para uso poblacional por la ANMAT después de asegurar la calidad, eficacia y seguridad de ella, específicamente durante el embarazo, para proteger contra la bronquiolitis y la neumonía, las principales causas de internación para niños menores de un año.

La estrategia se implementó en 2025, y fue reconocida a nivel internacional: alcanzó al 65% de la población, resultando en una reducción del 62% de hospitalizaciones y del 70% en los ingresos a terapia intensiva para niños menores de seis meses.