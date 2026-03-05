Qué hay que saber sobre la circulación de la Influenza A H3N2

Bajaron los casos de Covid y no hay VSR, pero sube Influenza B y crece A H3N2: ya son 47 casos y piden reforzar vacunación en este mes de marzo.

En enero, se registró un leve incremento en las consultas ambulatorias, con un predominio de Influenza tipo B

A pesar de que el inicio de 2026 muestra un descenso en los casos de SARS-CoV-2 y una nula notificación del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), la vigilancia sanitaria puso el foco en la Influenza. De acuerdo con los datos de la tercera semana de enero, se registró un leve incremento en las consultas ambulatorias, con un predominio de Influenza tipo B y detecciones de tipo A que vienen en ascenso desde el cierre del año pasado.

Puntualmente, la variante A H3N2 es la que genera mayor atención Entre el 18 de diciembre de 2025 y el 30 de enero de 2026, se confirmaron 47 casos en total. Si bien no se reportaron cambios significativos en la gravedad clínica general, esta cepa se caracteriza por ser más contagiosa y puede derivar en cuadros severos en adultos mayores y pacientes con patologías preexistentes. La gripe es una afección respiratoria con un período de incubación muy corto, de entre 2 y 5 días. Es altamente contagiosa desde un día antes de que aparezcan los síntomas y hasta una semana después.

Influenza03 Entre el 18 de diciembre de 2025 y el 30 de enero de 2026, se confirmaron 47 casos de la influenza en total. Archivo. Los principales síntomas de la influenza A H3N2 Fiebre alta (38°C o más) y malestar general.

Dolor de cabeza, muscular y de garganta.

Tos, congestión nasal y decaimiento.

En niños, es frecuente la aparición de síntomas digestivos como náuseas, vómitos y diarrea. El escudo principal es la vacunación y la inmunización evita hospitalizaciones, realizar la vacunación en el mes de marzo. Aunque puede aplicarse a partir de los 6 meses de vida y sin límite de edad. Los grupos prioritarios son:

Adultos mayores de 65 años.

Personas con enfermedades crónicas (diabetes, afecciones cardíacas o pulmonares).

Pacientes con alteraciones de la inmunidad.

Trabajadores de la salud. También es fundamental mantener hábitos de higiene para cortar la cadena de transmisión: lavarse las manos frecuentemente, evitar el contacto con personas engripadas y, al toser o estornudar, cubrirse siempre con el pliegue del codo, ya que usar las manos favorece la dispersión del virus. En caso de contraer el virus de la gripe, para personas sin enfermedades previas, el tratamiento se basa en descanso, hidratación abundante y evitar el consumo de tabaco o alcohol. Se debe permanecer en el hogar para no contagiar a terceros. Un recordatorio importante, no se debe administrar aspirina a niños o jóvenes.

vacunas El escudo principal es la vacunación y la inmunización evita hospitalizaciones. Archivo. Señales de alerta que requieren atención médica inmediata En niños: respiración rápida o dificultosa, coloración azulada de la piel, fiebre persistente, irritabilidad extrema o dificultad para despertarse. También si los síntomas mejoran pero luego reaparecen con fiebre y tos más intensa.

En adultos: falta de aire, dolor o presión en el pecho, confusión, desmayos o vómitos persistentes. Ante este panorama epidemiológico, la responsabilidad individual es el pilar de la salud colectiva. Mantener los esquemas de vacunación al día y no subestimar los síntomas son las medidas más eficaces para transitar este período de circulación de la variante A H3N2 sin complicaciones graves.