El ejercicio viral para quienes trabajan sentados: activa músculos, quema calorías y protege tu salud

Cada vez más personas trabajan desde una silla y mantienen esa posición durante horas, sin saber que debilita sus músculos. Algunos encuentran un tiempo para ejercitarse, pero otros no tienen esa posibilidad. Por eso, te presentamos un ejercicio para hacer cada 45 minutos y que promete mantenerte activo.

Estudios recientes han demostrado que realizar 10 sentadillas con peso corporal cada 45 minutos, durante un periodo de estar sentado de 8,5 horas, mejora la regulación del azúcar en sangre de manera efectiva que una sola caminata de 30 minutos.

La sentadilla se puede adaptar a diferentes niveles de dificultad.

La sentadilla con peso corporal es parte de un descanso activo, lo que significa que no se exige al cuerpo pero sí se mantiene en movimiento. Aunque no tenga peso, el ejercicio fortalece el tren inferior, activa el abdomen, mejorar la movilidad , quema calorías y facilita acciones cotidianas como levantarse de una silla o agacharse a buscar objetos.

Para hacerla correctamente hay que separar los pies al ancho de tus hombros y apuntarlos ligeramente hacia afuera. Luego lleva la cadera hacia atrás y baja las piernas como si te quisieras sentar en una silla. Mantén la posición unos segundos y vuelve a la posición inicial lentamente.

Las sentadillas es el mejor ejercicio para fortalecer el glúteo. Foto: Archivo La sentadilla sin peso es ideal para hacer en la oficina. Shutterstock

Para que la pausa activa funcione correctamente es importante dedicarle al menos 5 minutos por cada hora de trabajo. Y si quieres sumar más movimientos puedes realizar círculos con los hombros, la cadera y los tobillos, o estiramientos suaves de pecho, cuello o espalda.