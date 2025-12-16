El ejercicio que retrasa el envejecimiento, recupera la movilidad y está inspirado en pilates

Un movimiento que se puede hacer en casa y a cualquier hora del día. Te contamos todos los detalles para cuidar tu salud.

Existe un ejercicio inspirado en pilates que aumenta la fuerza y flexibilidad. Según la entrenadora de Instagram @stretchy.bendy, la sentadilla es un movimiento que ayuda a mantener la movilidad de las caderas y mejorar la postura, cuestiones que con el tiempo muchos pierden y les parece casi imposible de recuperar.

Las sentadillas profundas promueven la estabilidad articular, la coordinación neuromuscular y los patrones de movimiento que usamos para actividades cotidianas como subir escaleras, levantarse de la cama, levantar las compras del suelo, limpiar en profundidad o amarrarse los cordones.

Las sentadilla son claves en esta sencilla rutina de ejercicios Foto: Archivo El ejercicio que deberías hacer en casa para no perder movilidad. Archivo. Hacer sentadillas una vez al día marcará la gran diferencia. Si lo haces entre 3 a 5 minutos, tu cuerpo recuperará la movilidad, aseguró la entrenadora viral. Sin importar la hora del día, el ejercicio tiene que ser bien hecho. Pero si lo haces por la mañana, tienes que mantener la posición de 3 a 5 segundos, pero si lo haces a la tarde puedes mantenerla durante 15 segundos.

Para quienes tienen dolores de rodilla y no pueden hacer sentadillas tan profundas, les aconseja apoyarse en una silla y colocar la toalla enrollada debajo de los talones para aliviar la presión. Intenta mantener un rango de movimiento que no duela. Aunque también recomendó visitar a un profesional si el dolor es recurrente o no permite hacer el ejercicio.