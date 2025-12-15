Los 4 ejercicios matadores para cuerpo completo inspirados en pilates de que se hacen rápido y en casa

Una rutina corta pero efectiva para los días de vacaciones y calor. No necesita materiales, solo un espacio cómodo.

El Mat Pilates es el estilo tradicional, donde los ejercicios se realizan sobre el suelo, usando el propio peso como resistencia. La mayoría de sus movimientos se enfocan en fortalecer el core, mejorar la flexibilidad, coordinación, postura, conectando mente y cuerpo. La rutina que te vamos a compartir a continuación incluye ejercicios que te ayudarán a tonificar varios músculos del cuerpo.

El elevamiento de pierna en cuadrupedia es un ejercicio para fortalecer glúteos y core. Este se realiza en posición de cuadrupedia (manos bajo hombros, rodilla bajo caderas) levantando una pierna hacia atrás, manteniendo la espalda recta y el core activado para que la espalda no se arquee o se arquee la cadera. Inhala al iniciar y exhala al elevar la pierna.

La flexión de brazos en pilates es fundamental para fortalecer brazos, pecho y abdomen, enfocándose en la respiración. Para hacerlo ponte en posición de cuadrupedia y estira una pierna hacia atrás. Cierra un poco las manos y lleva el pecho hacia abajo moviendo la pierna estirada para mantener la espalda recta. Vuelve a la posición inicial haciendo el esfuerzo con los brazos y controlando el movimiento.

El arcoíris es un ejercicio de glúteos y core. Comienza en posición de cuadrupedia y extiende una pierna detrás de ti. Toca con el dedo gordo del pie el suelo y llévalo hacia el otro lado haciendo un medio círculo, pasando por encima tu otra pierna. Mientras más grande sea tu medio círculo, más trabajo harás en la zona. Recuerda mantener activado el glúteo y el abdomen para no hacer movimientos de más.