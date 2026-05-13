Ni plancha ni sentadillas: el ejercicio desde el suelo que fortalece hombros, caderas y abdomen al mismo tiempo

A medida que pasa el tiempo, el tren superior pierde fuerza y movilidad. Por eso es clave agregar a la rutina un entrenamiento de movilidad y fuerza para recuperar lo perdido. Un ejercicio que puede tonificar los hombros , el core y las caderas a la vez, sin material extra y desde el suelo, es el escorpión modificado.

La diferencia con el escorpión tradicional es clave. En la versión clásica es un movimiento exigente, especialmente para quienes no entrenan con frecuencia. En cambio, el escorpión modificado se hace desde el suelo, sin inversión y con control. Esta adaptación lo hace más accesible para personas que no tienen experiencia.

El escorpión modificado es un ejercicio de movilidad que se realiza tumbado boca abajo con brazos en cruz, elevando la cadera y llevando la pierna contraria hacia el lado contrario para estirar flexores, abdomen y pectoral. Es clave para mejorar la flexibilidad lumbar, la apertura del pecho y la movilidad de la cadera.

Los ejercicios de yoga son clave para tonificar y ganar flexibilidad.

Día del yoga: por qué incorporarlo a tu rutina Foto: Shutterstock

La respiración es un elemento central en la ejecución correcta. Por eso hay que integrarla desde el principio, sincronizando la exhalación con el momento de mayor esfuerzo. Sin respiración consciente, el ejercicio se convierte en un gesto mecánico que pierde buena parte de su efecto.

escorpión modificado Para avanzados, se puede hacer con los brazos estirados. Archivo

Para obtener los mejores resultados de movilidad y proteger la espalda, se recomienda hacer al menos 4 series con 8 o 10 repeticiones de cada lado. En cuanto a la frecuencia, se puede incluir como parte de la rutina de calentamiento o pausa activa.