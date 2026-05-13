Este ejercicio sirve para bajar la presión arterial, incluso nos protege mientras dormimos

Para quienes conviven con la hipertensión , la actividad física es un pilar indiscutible del tratamiento. Un revolucionario estudio liderado por científicos de Brasil determinó con exactitud qué ejercicio logra el mayor impacto, incluso mientras las personas duermen.

Combinar fuerza con cardio o apostar por entrenamientos de alta intensidad (HIIT) reduce de forma drástica la presión arterial durante las 24 horas del día, extendiendo sus beneficios protectores incluso a las horas de sueño.

La investigación, publicada en la revista British Journal of Sports Medicine, marca un hito porque analiza el comportamiento del cuerpo en la vida real. A diferencia de los enfoques tradicionales que miden la presión en la inmovilidad del consultorio médico, este trabajo evaluó la Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial (MAPA), un sistema portátil que registra los niveles cada 15 o 30 minutos y predice con mayor precisión el riesgo de sufrir infartos o accidentes cerebrovasculares (ACV).

El equipo de expertos de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Porto Alegre) procesó datos de 31 ensayos clínicos de máximo rigor científico, comparando ocho modalidades de ejercicio en 1.345 adultos hipertensos.

Al cruzar los datos mediante un metaanálisis estadístico en red, el podio de los ejercicios más efectivos arrojó los siguientes resultados, según el tipo de presión:

Presión Sistólica (el valor máximo): Las mayores caídas a lo largo del día entero se lograron con el entrenamiento combinado (aeróbico más pesas). Le siguieron el HIIT y el cardio continuo (caminar rápido, nadar, pedalear)

Presión Diastólica (el valor mínimo): En este indicador, el HIIT lideró el descenso, escoltado de cerca por el pilates, el entrenamiento combinado y el aeróbico tradicional.

A nivel global, la hipertensión arterial sostenida se mantiene como el factor de riesgo cardiovascular más extendido y la principal causa de muerte y discapacidad. El valor de este hallazgo radica en que nunca antes se habían cotejado de manera simultánea tantas disciplinas, desde yoga, deportes recreativos y ejercicios isométricos hasta el uso de pesas, frente al registro continuo de las 24 horas.