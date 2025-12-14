Los 4 mejores ejercicios de pilates para fortalecer el abdomen y marcar la cintura en casa

Esta es una rutina corta de 20 minutos que todos pueden hacer y no necesitan material, solo un lugar cómodo.

Casi todos los movimientos de pilates trabajan el core. Sin embargo, hay movimientos que se centran en el abdomen y son perfectos para cuando quieres tonificar pero sin aumentar el tamaño. Esta rutina que compartimos a continuación tiene muy pocos ejercicios y no necesitan materiales extra.

Ten en cuenta que las constancia será la clave del éxito. Por eso te recomendamos repetir al menos 3 veces por semana esta rutina e incluir en tu alimentación más proteínas, fibras y grasas saludables. Ellas te ayudarán a crear músculos y rendir más en tus entrenamientos. También es importante que realices cada ejercicio durante 40 segundos y descanses 10 segundos.

Abdomen plano2.jpg El ejercicio es clave para tonificar. Archivo. La rutina para el abdomen Los cien: acuéstate boca abajo con las piernas juntas y los brazos entendidos y contraídos a los costados. Luego levanta ambas piernas, contrayendo glúteos y abdominales. Eleva la cabeza y mira tus dedos del pie. Ahora pon los brazos a los costados del cuerpo y muévelos arriba y abajo inhalando y exhalando.

Sierra: siéntate erguido y extiende los brazos a los lados a la altura de los hombros. Separa la piernas un poco más que el ancho de hombros y deja los pies en el suelo. Luego lleva el brazo derecho hacia la rodilla izquierda girando el tronco. Repite lo mismo pero hacia el otro lado. Procura que el movimiento sea lento y controlado.

Los ejercicios para mantener un abdomen fuerte y fortificado (Shutterstock). Foto: Archivo La rutina clave para fortalecer la zona. Shutterstock Estiramientos de piernas: comienza abrazando ambas rodillas contra el pecho con la cabeza erguida y los codos separados. Inhala con control mientras estiras las piernas hacia adelante y los brazos hacia atrás, estirándose en sentido contrario, y contrayendo profundamente los abdominales hacia la columna vertebral. Exhala mientras vuelves a la posición inicial.