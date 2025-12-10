Envejecer con dignidad: qué hacer para no perder fuerza

No dejes de moverte. Envejecer con dignidad significa aumentar tu fuerza. Acá los tips para hacerlo.

La edad no define la pérdida de fuerza. Mantenerla es fundamental para una vida plena e independiente a lo largo de los años. La pérdida de potencia muscular es un proceso natural que podemos retrasar al momento de envejecer, pero con dignidad.

Envejecer y preservar la fuerza Para conservar la autonomía corporal, el trabajo diario con las piernas resulta fundamental. Si pasan periodos sin uso, las piernas y los glúteos pierden fibras musculares de forma acelerada. Un ejercicio simple es levantarse de una silla sin utilizar los brazos como apoyo. Subir escaleras siempre que sea posible o practicar sentadillas son hábitos muy beneficiosos.

Esta rutina de diversas sentadillas se puede realizar en cualquier lugar de la casa. Foto: Shutterstock Esta rutina de diversas sentadillas se puede realizar en cualquier lugar de la casa. Foto: Shutterstock Equilibrio, alimentación y descanso Junto con la fuerza, el entrenamiento del equilibrio es un componente crucial para prevenir caídas. Es común que la habilidad para equilibrarse se degrade antes que la potencia muscular. Es recomendable practicar pararse en un pie por unos instantes, dar pasos hacia los lados y caminar siguiendo una línea recta imaginaria.

La nutrición juega un papel central en la construcción y el mantenimiento muscular. Es esencial consumir proteínas de calidad en cada comida del día. Alimentos como carnes, huevos, pescado, pollo, lentejas o frijoles son excelentes fuentes. El músculo se repara de forma continua y necesita proteína para sostener su estructura.