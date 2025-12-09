La rutina de 3 ejercicios para definir el abdomen y eliminar la hinchazón desde casa

El secreto para transformar tu abdomen es mantener la técnica y una buena respiración. Acá todos los detalles.

El abdomen es una de las zonas más difíciles de tonificar. Esto se debe a que se necesita de una rutina con pocos ejercicios y una alimentación balanceada que incluya todos los nutrientes para un entrenamiento de alta intensidad, como el que te vamos a recomendar a continuación.

El ejercicio en el que llevas las rodillas hacia adentro es necesario para trabajar el core completo. Primero tienes que sentarte en el suelo con las palmas apoyadas detrás de ti y estirar las piernas. Ahora llevas las rodillas hacia el pecho y vuelve a extenderlas. La clave está en que controles cada movimiento para concentrar el trabajo en el abdomen.

Los mejores ejercicios para conseguir un abdomen de acero Foto: Archivo Repite esta rutina al menos 3 veces por semana. Archivo. Otros ejercicios que tienes que sumar a tu rutina Los escaladores también son ideales para definir la zona. En posición de plancha tienes que llevar una rodilla hacia el pecho y estirarla completamente antes de cambiar a la otra pierna. Todo el tiempo tienes que mantener la presión en el core y no hundir la cadera ni elevar demasiado el glúteo.

La plancha lateral te ayudará a trabajar los oblicuos. Para hacerlo tienes que colocar el codo debajo del hombro, formar una línea recta con el cuerpo y mantener la cadera arriba. Cuando completes el entrenamiento de un lado, tienes que cambiar al otro sin dejar pasar más de dos segundos.