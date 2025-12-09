No es salir a caminar: el ejercicio clave para cuidar las rodillas en a los 50 años

Con el paso de los años, muchas personas empiezan a notar que flexionar las rodillas ya no resulta tan natural. Levantarse del sillón cuesta más, bajar una escalera genera inseguridad y cualquier caminata un poco más larga deja una molestia que antes no existía. Caminar y usar la bicicleta siguen siendo aliados importantes, pero no siempre alcanzan.

Para quienes superan los 40 o 50 años, hay un ejercicio de fuerza muy simple, que se puede hacer en casa y sin equipos, y que puede convertirse en un gran apoyo para esta articulación: las sentadillas adaptadas.

El desgaste de las articulaciones suele avanzar en silencio. En muchas personas, el deterioro del cartílago comienza alrededor de los 40 años y se vuelve más evidente después de los 50, cuando aparecen la rigidez, el dolor y el típico “crujido” al moverse. En los adultos mayores, la pérdida de masa muscular se suma al problema.

Menos fuerza en las piernas significa menos contención para la rodilla y más carga sobre una zona ya frágil. Por eso, además de mantenerse activo, es clave reforzar los músculos que rodean esta articulación: cuádriceps, glúteos e isquiotibiales funcionan como una especie de “armadura” que da sostén y estabilidad.

La buena noticia es que ese trabajo no exige máquinas costosas ni rutinas complicadas. Incorporar un ejercicio de fuerza controlado ayuda a que la rodilla resista mejor las tareas del día a día. No se trata de exigir el cuerpo como en un gimnasio de alto rendimiento, sino de moverlo de manera consciente, con técnica cuidada y a una intensidad que cada persona pueda tolerar sin dolor agudo.

Sentadillas: un ejercicio simple con impacto real

Las sentadillas son un movimiento básico que forma parte de la vida diaria, aunque muchas veces no se lo perciba así. Cada vez que una persona se sienta y se levanta de una silla, repite ese patrón. Trabajarlo de forma intencional fortalece la parte frontal del muslo, los glúteos y la zona posterior de la pierna, que son los músculos que mejor sostienen la rodilla.

Cuando estos grupos se vuelven más fuertes, la articulación se mantiene más firme, el cuerpo se equilibra mejor y disminuye la sensación de inseguridad al caminar o cambiar de posición.

Además, las sentadillas bien realizadas mejoran el rango de movimiento sin someter a la rodilla a impactos bruscos. El gesto controlado favorece la circulación, mantiene más activa la articulación y ayuda a que actividades como subir escaleras, cargar bolsas o agacharse para alcanzar algo del piso resulten menos exigentes. Para los adultos mayores, esa ganancia de autonomía se traduce en más confianza y en menos miedo a caídas.

Paso a paso: cómo hacer sentadillas de manera segura

La clave para que este ejercicio sea realmente protector está en la técnica. El punto de partida es colocarse de pie, con los pies separados aproximadamente al ancho de los hombros y las puntas levemente orientadas hacia afuera. La mirada se dirige hacia el frente, el pecho se mantiene abierto y los hombros relajados. Es importante “encender” el abdomen, como si se quisiera sostener la zona media, para no cargar la espalda baja. Desde esa posición, el movimiento comienza empujando la cadera hacia atrás, como si uno fuera a sentarse, y solo después se doblan las rodillas. El descenso debe ser suave, sin rebotes, cuidando que las rodillas sigan la línea de los pies y sin dejar que se junten hacia el centro.

Los talones tienen que permanecer apoyados en el suelo durante todo el recorrido. Al subir, se empuja desde la base del pie, especialmente desde el talón y la parte media, mientras se exhala y se regresa a la posición inicial. Esa coordinación entre respiración, postura y control del movimiento disminuye el riesgo de molestias y reparte mejor el esfuerzo. Quienes recién comienzan pueden utilizar una silla como referencia: sentarse y levantarse varias veces, sin caerse de golpe, es una manera amable de practicar la sentadilla hasta ganar seguridad.

Ajustar el ejercicio a cada persona

No todas las rodillas tienen la misma historia ni el mismo nivel de desgaste. Por eso, la profundidad de la flexión, la cantidad de repeticiones y la frecuencia semanal deben ajustarse a cada caso. Algunas personas solo podrán hacer movimientos cortos; otras podrán descender un poco más. Lo fundamental es evitar el dolor intenso, respetar los límites del cuerpo y pedir orientación profesional si ya existe un diagnóstico de artrosis u otra patología.

Con estas precauciones, las sentadillas dejan de ser un movimiento intimidante y se transforman en una herramienta accesible y económica para que los adultos mayores mantengan más fuertes sus piernas, protejan sus rodillas y sostengan su independencia la mayor cantidad de años posible.