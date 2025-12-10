La rutina con 6 ejercicios para aliviar la cervical y que todos pueden hacer en casa

El dolor cervical es una molestia común en el cuello causada por mala postura, estrés, lesiones o problemas degenerativos. Las molestias pueden alcanzar los hombros y los brazos, y a veces se incluyen mareos. Para relajar la zona y aliviar el dolor existe una rutina con pocos ejercicios que puedes hacer en casa.

Para descontracturar la zona tienes que hacer movimientos suaves y controlados que no aumenten la tensión. Por lo general son estiramientos que todos pueden hacer, aunque si el dolor es fuerte o bloquea tu movilidad, se recomienda consultar con un profesional.

Las inclinaciones laterales funcionan como entrada en calor para activar la zona. Para ello tienes que llevar la oreja hacia el hombro del mismo lado, sintiéndo el estiramiento en el lado opuesto. Mantén la posición durante 10 o 15 segundos y cambia de lado. No lleves la cabeza de un lado a otro de forma exagerada.

Las rotaciones son un ejercicio clave para aflojar la zona del cuello. Gira lentamente la cabeza hacia un hombro (como si dijeras no) y mantén la posición. Luego gira al otro lado. Repite el movimiento al menos 10 veces. Te recomendamos permanecer sentado durante estos giros porque podrías marearte.

Alivia la cervical con esta rutina de pocos ejercicios.

La flexión y extensión también implica el cuello . Primero tienes que bajar la barbilla hacia el pecho lentamente (flexión) y luego levanta la cabeza de forma controlada (extensión). La respiración tiene que acompañar el movimiento para relajarte y aliviar el dolor.

El alargamiento cervical consiste en sacar un poco la barbilla hacia adelante, como si hicieras una papada leve para alargar la parte posterior del cuello. Puedes ayudarte empujando suavemente con las manos en la nuca. Si haces fuerza de más, cargarás el cuello y el dolor se puede intensificar.

Yoga Puedes fortalecer las cervicales con estas actividades Foto: Pexels El yoga ayuda a fortalecer la cervical. Pexels

La elevación de hombros es perfecta para estirar y aliviar los hombros. Para este movimiento tienes que subir los hombros hacia las orejas y luego bajarlos con fuerza. Si lo deseas puedes alterarlos o hacerlos a la vez.

Por último, no puede faltar el beso en el hombro. Este comienza con la barbilla baja que tienes que girar suavemente para besar un hombro, volviendo al centro y haciendo lo mismo del otro lado. Esto terminará de relajar el cuello.