Ni cardio ni dietas: los ejercicios clave para eliminar la flacidez en los brazos

Tonificar los brazos y reducir la flacidez es uno de los objetivos más buscados, especialmente en la zona del tríceps. Aunque el cardio ayuda a quemar calorías, la clave para lograr brazos más firmes está en el entrenamiento de fuerza y en la correcta ejecución de los ejercicios.

La entrenadora Tatiana Lampa, certificada por el American College of Sports Medicine, recomienda incorporar movimientos específicos para trabajar bíceps y tríceps de forma efectiva. Según explica, lo ideal es realizar entre 3 y 4 series de 12 repeticiones por ejercicio , priorizando siempre la técnica.

El curl de bíceps es uno de los ejercicios más conocidos , pero también uno de los peor ejecutados. Para hacerlo correctamente: sostené una mancuerna en cada mano, dejá los brazos extendidos a los costados del cuerpo, colocá las palmas mirando hacia adelante y mantené la espalda recta y el pecho abierto.

Desde esa posición, flexioná los codos y llevá las mancuernas hacia los hombros. Luego descendé de forma controlada hasta la posición inicial. Evitar el impulso es clave para activar realmente el músculo.

El curl martillo es un ejercicio que trabaja el bíceps desde otro ángulo y mejora la fuerza del antebrazo.

La diferencia principal está en el agarre: las palmas deben mirar hacia el torso, los brazos permanecen pegados al cuerpo y el movimiento se realiza sin balanceo. Al igual que en el curl tradicional, el descenso lento es fundamental para maximizar los resultados.

Finalmente, no pueden faltar el curl excéntrico. El trabajo excéntrico es uno de los más efectivos para generar tensión muscular. En este caso: realizá un curl de bíceps normal y enfocáte en bajar las mancuernas lo más lento posible. Este tipo de ejecución aumenta la activación del músculo y potencia la tonificación en menos tiempo.