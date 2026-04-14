Cómo usar el laurel para ahuyentar las cucarachas en el hogar

Las cucarachas son una plaga desagradable. Sin embargo, el laurel puede actuar como repelente para poder ahuyentarlas.

Las cucarachas son una de las plagas más desagradables Foto: Shutterstock

El laurel es mucho más que un condimento esencial en la gastronomía. Para la filosofía milenaria del Feng Shui, esta planta aromática es un potente canalizador de energía, capaz de purificar ambientes y atraer la prosperidad. Más allá de lo espiritual, esconde un secreto práctico: es uno de los repelentes naturales más efectivos contra las cucarachas.

¿Cómo el laurel ahuyenta a las cucarachas? Su eficacia reside en compuestos volátiles como el eucaliptol y el metileugenol, sustancias que desprenden un aroma imperceptible para los humanos pero sumamente desagradable para las cucarachas.

laurel El laurel ahuyenta las cucarachas. Shutterstock

Para convertir el hogar en una zona "prohibida" para estos insectos, se pueden colocar hojas secas o frescas en los siguientes puntos estratégicos:

Zonas calientes: Detrás de la heladera, el horno o el microondas, donde el calor suele atraerlas.

Puntos de humedad: Debajo del fregadero y cerca de las cañerías.

Vías de acceso: En los marcos de puertas y ventanas, o detrás de las puertas que dan al exterior.

Almacenamiento: Dentro de alacenas y despensas para proteger los alimentos secos. Para que este método funcione, la limpieza es fundamental. El laurel repele, pero no reemplaza el sellado de alimentos ni la eliminación de restos de comida y migas.