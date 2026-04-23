Las plantas que crecen solas en mayo y llenan todo de flores

Florecen casi solas. Mayo trae una oportunidad perfecta para llenar balcones y jardines sin pasar horas cuidando plantas . Algunas especies resisten cambios de temperatura, requieren poco riego y crecen con fuerza. Son elegidas por quienes recién empiezan o tienen poco tiempo. Dan flores durante semanas.

Las petunias son de las más elegidas. Petunia ofrece flores grandes y de muchos colores. Tolera sol directo y necesita riego moderado. Florece desde primavera hasta otoño. En macetas o canteros, su crecimiento es rápido. Solo se recomienda retirar flores marchitas para mantener su aspecto.

El pensamiento también destaca. Pensamiento soporta bajas temperaturas y sigue floreciendo en mayo. Sus flores tienen tonos intensos y combinaciones llamativas. Requiere riego regular sin exceso. Es ideal para balcones o espacios pequeños. Su resistencia lo hace perfecto para quienes buscan algo simple.

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Otra opción fuerte es la begonia. Begonia se adapta bien a interiores con luz indirecta. No necesita sol directo y florece durante largos periodos. Sus hojas también decoran. El riego debe ser controlado, evitando encharcar. Es una de las favoritas en hogares.

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El phlox rastrero suma color al suelo. Phlox rastrero crece en forma de alfombra y cubre espacios con flores pequeñas. Florece en primavera y resiste climas frescos. Necesita sol y poco mantenimiento. Es muy usado en jardines por su efecto visual.

Un dato útil: estas plantas requieren suelo con buen drenaje. El exceso de agua es el error más común. Con luz adecuada y riego simple, el resultado aparece en pocos días.