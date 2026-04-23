¿Cada cuánto poner vinagre en el piso? Descubre el secreto de limpieza

En la búsqueda de alternativas económicas y libres de químicos , el vinagre blanco se ha consolidado como el protagonista indiscutido de la limpieza doméstica. Su capacidad para cortar la grasa y eliminar microorganismos lo convierte en una herramienta esencial importante.

El secreto reside en su nivel de acidez natural. El ácido acético permite que el vinagre actúe como un potente desinfectante y fungicida, capaz de neutralizar olores persistentes sin dejar residuos tóxicos en el ambiente. A diferencia de los limpiadores industriales, es una opción biodegradable que no compromete la calidad del aire en espacios cerrados.

Los expertos agregan un poco de vinagre blanco a la hora de limpiar el piso Foto: Shutterstock

LIMPIAR Los expertos agregan un poco de vinagre blanco a la hora de limpiar el piso Foto: Shutterstock

Entre los beneficios que tiene el vinagre para el piso se destaca que es ideal para porcelanatos y cerámicos, ya que elimina la opacidad sin dejar las molestas vetas o marcas de agua. Desprende con gran facilidad los restos de comida o salpicaduras aceitosas. Además, permite borrar huellas y marcas del calzado.

Para obtener resultados óptimos, la fórmula recomendada por expertos en limpieza es diluir media taza de vinagre blanco en un balde de agua tibia.

Una de sus mayores ventajas operativas es que no requiere enjuague, lo que reduce el tiempo de trabajo a la mitad. Si bien el aroma inicial es penetrante, este se logra disipar por completo una vez que la superficie se seca.

Una limpieza profunda una vez por semana suele ser suficiente para mantener la higiene. Sin embargo, su uso es especialmente útil en días de alta humedad para prevenir la proliferación de bacterias.

Con estos consejos básicos, el vinagre se transforma en la opción más inteligente a muy bajo costo.